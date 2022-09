Руските военни блогъри говорят усилено за предстояща нова голяма загуба в Украйна

Основната оценка на редица проруски канали на военни блогъри в Телеграм (например ТУК, ТУК и ТУК) е, че руските войски в Лиман са в много тежко положение. Тонът на съобщенията е такъв, че изглежда руските блогъри очакват градът да падне. Изглежда тактиката на украинската армия е обкръжаване и отрязване на Лиман – украинските части вече заемат позиции на около 10-15 километра от различни посоки. Ако украинците превземат Лиман, руските позиции в северната част на Донецка област, както и в западната част на Луганска област ще бъдат поставени под силен натиск.

За ситуацията в Лиман руското военно министерство не дава много-много обяснения. Но тя е само един щрих от случващото се заради (уж) частичната мобилизация в Русия. Продължават да се появяват данни, че новомобилизирани руснаци биват моментално пращани на фронта, без съответната подготовка. Ситуацията с масовото неодобрение за мобилизация в Русия не се успокоява от гледна точка на Владимир Путин, макар че официално режимът му обяви, че е незаконно да се уволняват хора, които биват мобилизирани. Особено показателно колко вярват руснаците на такива съобщения е ситуацията по границата с Грузия, където руските власти се принудиха да вземат ограничителни мерки посредством т.нар. власти в Северна Осетия, които забраниха коли с чужди номера да навлизат на територията на тези земи.

За Херсонска област украинците пазят оперативно мълчание, но изглежда украинската армия води позиционни битки, за да може да укрепи вече завзети позиции. Отдавна част от тактиката на украинците в тази област е да биват удряни руски логистични линии, за да се прекъсва снабдяването на руските части и лека-полека те да бъдат поставяни под натиск заради липса на ключови оръжия и припаси. От тази нощ има данни за пореден украински удар по Антоновския мост. По украински данни, на 27 септември 2000 мобилизирани от област Крим са пратени в Херсонска област, в помощ на руските войски там. На същата дата, при Токмак украинците са успели да обстрелят и унищожат три ПВО системи С-300.

Soldiers of the Armed Forces of #Ukraine showed the captured positions of the invaders in the #Kherson region.



A large amount of ammunition for small arms and artillery weapons was found at the positions. pic.twitter.com/PaWRg1zseO