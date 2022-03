Руските войски са в затруднение, според нов доклад на британското разузнаване

В него се изтъква, че "украинските сили продължават да отблъскват опитите на Русия да окупира Южен Мариупол". В останалата част от Украйна руските военни също не напредват бързо, както се очакваше. Те са отбелязали пореден ден на ограничен напредък, като повечето от тях всъщност не са се придвижили напред.

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022



