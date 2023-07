Руското МВнР намеси САЩ и Великобритания в новия удар по Кримския мост

Тя описа украинското правителство като притежаващо "всички отличителни белези на международна организирана престъпна група".

"Решенията се взимат от украински официални лица и военни с прякото участие на американски и британски разузнавателни служби и политици. САЩ и Великобритания отговарят за терористична държавна структура", написа тя в "Телеграм". За тези нейни твърдения не бяха предоставени никакви доказателства.

По-рано Националният антитерористичен комитет (НАК) на Русия съобщи, че атаката срещу моста е терористичен акт. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за тероризъм, съобщи „Медуза“. Нападението е извършено с помощта на два безпилотни летателни апарата на повърхността на водата, съобщи Руският антитерористичен комитет. И добави, че "инцидентът" е бил организиран от украинските "специални служби".

The National Anti-Terrorism Committee of the #Russian Federation: The #CrimeanBridge was attacked by two #Ukrainian surface unmanned vehicles. A criminal case has been initiated under the article “Terrorist act”. pic.twitter.com/VPqFvwSEd0