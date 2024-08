Руското пристанище "Кавказ" край Кримския мост гори: Атака срещу цистерни с гориво (ВИДЕО)

Железопътен ферибот с цистерни за гориво е бил атакуван в руското пристанище „Кавказ“ при Керченския проток, съобщава оперативният щаб на Краснодарския край в следобедните часове на 22 август.

Пристанището се намира близо до Кримския мост, който свързва окупирания полуостров с континенталната част на Русия. Не за първи път то е обект на нападения: Украйна потвърди: Ударихме последния ферибот на Русия в пристанище „Кавказ“.

❗️BREAKING: A railroad ferry with tanks "Akvatrader" has been attacked in the port "Kavkaz" in the Kerch Strait, emergency services are working on the spot - Kuban's operative headquarters



According to local media, fuel tanks on the ferry began to explode. pic.twitter.com/ke5gmDYkz9