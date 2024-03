Руснаци минават през мина, заснемат как ги удря дрон: Паметни ВИДЕА

Още: Взривиха жп мост в Русия (СНИМКА)

Нови видеокадри и то от първо лице показват какъв е животът на фронта в Украйна. Първият случай – руският еквивалент на американския военен джип "Хъмви" - "Буханка", минава директо през мина в Херсонска област, която гръмва. "Буханка", разбира се, е далеч от качеството на "Хъмви" и видеокадрите добре показват какво е усещането.

"Колата е прецакана. Радио? Какво радио, то отдавна не работи, дадоха ни го без да е напълно заредено" - част от репликите на двамата руснаци, които оцеляват след взрива.

