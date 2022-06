Руснаците напредват в Севердонецк, Кадиров се оплаква, че дори руските медии не тиражират лъжите му

Руските сили поемат контрола над по-голямата част от източния украински град Северодонецк, съобщава областният управител на Луганска област. В съзвучие с тези думи, военният репортер на Kyiv Independent Иля Пономаренко писа в Twitter, че украинската армия се подготвя за активна отбрана на Лисичанск, където, по думите му, е по-удобно да се приложи защитна тактика, отколкото в Северодонецк. В Северодонецк уличните боеве продължават.

В Северодонецк руската армия е извършила щурмови действия в северните, южните и източните райони на град Северодонецк, обобщават накратко във Фейсбук от Генералния щаб на украинската армия, като добавят, че в направлението от Изюм има прегрупиране на руски войски т.е. няма нова офанзива, която да позволи на руснаците да затворят "котел" за Донбас: Битката за Донбас - какво предстои според възможностите на руската и украинската армия

Meanwhile, Russia has steady progress in Sievierodonetsk in hard urban combat. Nearly all forces avaliable are being thrown in.

At the same time, Ukrainian units keep fighting in the streets, but many also retreat to Lysychansk the main defense point on a higher ground. pic.twitter.com/DFeTHxU1PY — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 31, 2022

⚡️The invaders are trying to take full control over #Severodonetsk and encircle the Armed Forces of #Ukraine there.



Rashists are also preparing for an offensive in the directions of #Seversk and #Raygorodok.



📰 General Staff of #Ukraine. pic.twitter.com/fbyakMxP2M — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2022

"За съжаление, руските войски контролират по-голямата част от града", казва губернаторът на Луганск Серхий (Сергей) Гайдай във видеоклип, като по думите му става въпрос за около 70% от територията на града. Според оценка на украинските местни власти, 90% от жилищния фонд на града е поразен от руски обстрел, а 60% е понесъл такива разрушения, че не може да се възстанови и трябва да се строи наново. Тези числа са сходни с това, което се случи след руската обсада и атака в Мариупол.

Относно контрола над Северодонецк, интересен момент е видео на чеченския лидер Рамзан Кадиров, който обяви как руснаците вече са превзели Северодонецк. Само че в друго видео Кадиров се оплака, че дори руските държавни медии не го подкрепили и не съобщили "новината му", макар сам да признава, че в определени зони "оставали шейтани (дяволи)", но чеченците щели да проверят.

Ramzan #Kadyrov complains that #Russian state TV does not confirm his claim that #Severodonetsk has already been completely occupied by his forces. In reality, only parts of it are under Russian control. pic.twitter.com/DAKJUKQr0i — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2022

Гайдай казва също, че руските сили са ударили цистерна с азотна киселина в химическия завод в Северодонецк, и призовава жителите да останат в убежищата. Той е категоричен, че заради обстрела сега не може да се окаже хуманитарна помощ и не може да има евакуация, но и че руската армия още не е успяла да обкръжи напълно града.

A fighter of the Armed Forces of #Ukraine filmed a cloud of nitric acid, which was formed after the Rashists shelling of the chemical plant in #Severodonetsk. pic.twitter.com/BK15WZrhth — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2022

"За руските военни, за руските командири, за руските войници всяка лудост е абсолютно приемлива", заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерно видеообръщение в Telegram. Зеленски заяви пред Newsmax TV, че всеки ден загиват между 60 и 100 украински военни, а до 500 биват ранени.

Индустриалният град е от ключово значение за целта на Русия да завладее региона на Донбас, където Москва е преместила по-голямата част от огневата си мощ, след като не успя да превземе Киев.

Boundary of Luhansk region now looks like this



The city turned into ruins, and many fell victim to artillery shelling.



📹 - BBC correspondent Quentin Sommerville pic.twitter.com/jbvnwgbFMb — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 31, 2022

Междувременно стана ясно, че молбата на Украйна за влизане в ЕС ще бъде разгледана през юни. Италианският премиер Марио Драги обаче коментира, че освен Италия, никоя голяма европейска държава не е съгласна Украйна да влезе в Съюза по ускорена процедура т.е. да получи веднага статут на страна с отворен официален процес за влизане в Съюза още сега. Освен това, украинският омбудсман Людмила Денисова беше освободена от поста си - защото е казала на руските военни къде се намират 58 украински деца в Херсон и след това те са били депортирани в Крим. Денисова счита отстраняването си за незаконно, защото украинският парламент (с 234 гласа "за") всъщност ѝ гласувал вот на недоверие, а не уволнение.

Товарен кораб, пътуващ за Русия, е напуснал окупирания Мариупол, по-малко от две седмици след като последните украински защитници на стратегическия пристанищен град се предадоха, съобщават новите управници на града, цитирани от БГНЕС.

Десетки контейнеровози са блокирани в украинските пристанища от руски кораби. Русия води преговори с Турция за създаване на сигурен коридор за корабните компании. Отделно френският президент Еманюел Макрон заяви, че той и германският канцлер Олаф Шолц са призовали Владимир Путин да прекрати руската блокада на голямото украинско черноморско пристанище Одеса съгласно условията на резолюция на ООН.

Украинският информационен канал "Труха" съобщава, че руските окупатори са откраднали 2500 тона стомана, предвидена за износ от пристанището на Мариупол. Лидерът на ДНР Денис Пушилин вече обяви, че ще бъде създадена "търговска флота" от непризнатата от никого Донецка народна република. Намерението е ДНР да "национализира" т.е. открадне 34 украински кораба.

Occupiers have already stolen 2500 tons of rolled steel from the port of Mariupol



In addition, Pushylin said that the "DPR" will be a "merchant fleet". Thus, the occupiers decided to legalize the theft of Ukrainian ships and products.



They intend to "nationalize" 34 ships. pic.twitter.com/y3HWf82ujM — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 31, 2022

Появи се и видео на масови погребения на загинали граждани на Мариупол. Жертвите са толкова много, че се копаят директно "окопи", за да могат труповете да бъдат положени за вечен покой. В Мариупол ситуацията е изключително тежка - без ток, вода и храна за много хора.

A new section of the cemetery in #Mariupol, where dead citizens are buried. There are so many dead that they have to dig trenches for them, reports journalist Denis Kazansky. pic.twitter.com/6X4YnkUW4Z — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2022

In occupied Mariupol, people survive without electricity, water or food. Locals stand in lines for food, charge their phones right on the street and change clothes for food. Video from #Mariupol.



📹: Deutsche Welle pic.twitter.com/2PhA1A3l8T — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2022

Последствия от войната в Украйна

Датската енергийна компания Orsted съобщи, че руският газов гигант "Газпром Експорт" ще прекрати доставките за Дания на 1 юни, след като датската компания е отказала да плаща в рубли.

Холандската енергийна компания GasTerra заявява, че Газпром е спрял доставките си на газ по същата причина.

Финландия, България и Полша вече са с прекъснати доставки на газ.

Всичко това обаче не променя подхода на Запада към Русия. Енерийният гигант Shell официално обяви, че няма да плаща в рубли на "Газпром" и не приема условията на руската държава за получаване на доставки. Съответно, от руска страна посочиха, че спират от днес, 1 юни, доставките за Shell в Германия.

ОЩЕ: САЩ ще предоставят ракетни системи на Украйна