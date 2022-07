Руснаците натискат в Донбас, но мълчат за голям провал на своя територия, Украйна получава ново оръжие

Бойните действия обхващат нови области, като руснаците вече обръщат поглед към Славянск и Караматорск, следвайки променената си от 2 месеца тактика - мощен артилерийски обстрел по район от 15-20 километра, докато бъде прекършена огневата съпротива и тогава превземането му. Районът е в непосредствена близост до вече превзета и укрепена територия. В сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия се обръща внимание точно на това и засиленият обстрел по ключови точки за настъпление към Славянск като Богородичне. Но все още руснаците не са овладели магистрала Т1302 между Бахмут и Лисичанск, макар че обстрелът продължава.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира новите руски ракетни обстрели и ги нарече съзнателен и целенасочен руски терор. По думите му, Русия е изстреляла около 3000 ракети по цели в Украйна от началото на войната. Зеленски също така благодари на Съединените щати за новия пакет военна помощ за страната му. "Аз съм особено благодарен на Съединените щати и лично на президента Байдън. Пакетът съдържа много мощни системи NASAMS (произведена в Норвегия ПВО система "земя - въздух", с ракети с обсег до 170 километра). Зенитно-ракетният комплекс съществено ще усили нашата противовъздушна отбрана. Ние работихме много за подобна доставка", заяви той.

Вашингтон ще изпрати модерни зенитно-ракетни комплекси в Украйна. Комплексите NASAMS могат да неутрализират крилати ракети, дронове и бомбардировачи. Те са част от най-новата оръжейна пратка от САЩ в размер на 820 милиона долара.

Стана ясно и, че на 29 юни Транссибирската магистрала (може би най-известният жп път в света) е била блокирана и няма нормално движение от Москва за Далечния изток. Обърнали са се 19 вагона, които са паднали на релсите и в двете посоки. Руската страна не коментира подробно и не е ясно има ли умишлен саботаж, но е много вероятно да се е случило точно това. Движението още не е възстановено, само по 1 влак на ден минава.

According to the Russian news agency RIA, the Trans-Siberian railway connecting Moscow to the Far East was blocked today due to 19 cars derailed between Sgibeevo and Bolshaya Omutnaya. Some attribute this accident to the sabotage, but that's unconfirmed pic.twitter.com/Eg37kFWHOK

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната посочва, че Кремъл се готви да промени руското законодателство така, че руският бизнес да не може да отказва, когато му се възлагат държавни поръчки в интерес на армията. Специално се обръща внимание, че такъв закон е нужен, за да може да се осигури поправка на военна техника, както и достатъчно техническа помощ за армията, което подсказва нарастващите трудности на Русия. А с поправката ще може да се налага извънредно работно време за изпълнението на държавни поръчки за руската армия от бизнеса.

Продължават и опитите на руснаците да набират войници без всеобща мобилизация - много от хората са неподготвени, набират се във вече завладените от руснаците области в Луганска и Донецка област, а картина на съпротива се вижда периодично от кратки видеа в социалните мрежи.

❗️Students of so-called "Academy of Ministry of Internal Affairs of #DPR" are going to send to the front



It is reported that they want to send students to frontline without providing any documents.



Parents are protesting and trying to get information about future of children. pic.twitter.com/3MzpmnVq3d