Десетки загинали при нов руски удар по жилищна сграда (ВИДЕО)

Поне 30 души са ранени, а вече има информация и за 18-ти загинал, като сред загиналите има 2 деца.

По-рано ситуацията беше различна. "Броят на загиналите при ракетния удар по жилищната сграда нарасна на 10 души", заяви говорителят на одеската военна администрация Сергей Братчук.

Той се позова на Оперативното командване "Юг" на украинската армия, което заяви, че ракетният удар е нанесен от "стратегически самолет от Черно море". Същото командване каза и, че през последната нощ украинската армия е убила 35 руски войници.

"Една от ракетите е поразила девететажна жилищна сграда. В жилищната сграда деветте етажа на един от входовете са напълно разрушени... спасителите вече са оказали медицинска помощ на седем ранени, включително три деца", заяви украинската армия, като добави, че друга ракета е поразила център за отдих, предаде БГНЕС.

Ракетната атака срещу жилищната сграда идва дни след като руски удар унищожи търговски център в Кременчук, в Централна Украйна, при което загинаха най-малко 18 цивилни.

По отношение на горещата моментна точка на военните действия – Лисичанск, Генералният щаб на украинската армия съобщава в сутрешния си доклад във Фейсбук, че руснаците опитват да обкръжат града от юг и от запад. Чеченският лидер Рамзан Кадиров казва в Телеграм, че неговите хора са минали през река Северски Донец при Кремина и напредват от северозапад към Лисичанск. Същото съобщават и от командването на милициите на Луганската народна република (ЛНР). Основната руска цел е да бъдат отрязани всички логистични връзки за помощ за украинските военни в Лисичанск. Украинците твърдят и, че руската армия все още не е поела контрола на магистралата между Лисичанск и Бахмут, но е засилен обстрелът при важни позиции като Северск и Билохоривка. Но генерал Олексий Громов е ясен, че руснаците имат предимство в артилерия и численост при атаката към Соледар и извършват все още ограничени операции натам, а точно това е една от трите главни точки на защитната линия Бахмут - Северск, която е една от линиите, бранещи Славянск и Караматорск. Основна руска цел е магистрала Т0513 между Бахмут и Северск, но там още няма никакъв пробив.

Съгласно ежедневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, руската армия има ограничен напредък при петролната рафинерия в Лисичанск. Това изглежда е точката, от която да се разгърне основна руска атака за овладяване на града. Има дори твърдения на проруски канали в Telegram, че руснаците вече владеят 50% от града, но това никой официален руски източник още не го е казал.

В направлението към Славянск украинската информация е, че няма руско настъпление, но има засилен артилерийски обстрел по ключови позиции. Но в направлението към Краматорск има по-засилени руски действия.

В Харковска област няма особена промяна на ситуацията, руската артилерия продължава да обстрелва различни позиции, но с цел да не позволява на украинците да правят контраофанзива. Основната точка на борба е Дементиивка, като постоянно има данни ту от едната, ту от другата страна, че селището е овладяно.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of July 1, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/QFiJYUd5Wd