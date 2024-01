Руснаците пак се хвърлиха бясно напред при Авдеевка, Купянск и Лиман (ВИДЕО)

Според сутрешната сводка на генщаба, за изминалите 24 часа е имало 127 бойни сблъсъка в Украйна. За сравнение, предишното денонощие бяха 78. Традиционно Авдеевка е най-горещата точка – там логично има увеличение, цели 44 отблъснати руски пехотни атаки за денонощието, като 27 са от север (Новокалиново и Новобахмутка, което подсказва опити на руснаците да разширят фронта, за да намерят най-накрая пролука за устойчив пробив към Авдеевка). Голяма руска активност обаче има в направлението към Купянск – цели 18 отблъснати руски пехотни атаки, основно при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и Петропавловка (7 километра източно от Купянск). Още 23 руски пехотни атаки са отблъснати в Лиманското направление, т.е. Луганска област (15 при Терно и Ямполовка т.е. 15-тина километра западно от Кремена и 8 в Серебрянското горско стопанство и Билохоровка, на 10-тина километра запад-югозапад от Кремена). Показателно е обаче, че нито в дневния обзор на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов, нито в този на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" има и дума за руски супех в Североизточна Украйна.

Near Dibrova in the Luhansk region, a Russian tank was struck by an FPV drone and burned out. Work by the 100th Territorial Defense Brigade.

(КАРТА) Въпреки огромните руски усилия, засега решителен руски пробив при Авдеевка няма. По украински данни, от юг руснаците владеят индустриалната зона, като атакуват за пробив към самия град по път О0542. "Рибар" публикува специален обзор за Авдеевка – каналът пише как в момента руското командване било съсредоточено в прочистване на вилните зони около града (именно зоната, за която говорят и украинците) и че украинците успяват да правят ротации и доставки, макар че руснаците имали "огневи контрол над логистичните им линии". Каналът признава и, че руската армия не може да обкръжи и блокира линията Степово – Ласточкино – Северно тоест полукръг от север на запад, с който де факто Авдеевка да бъде поставена пред неизбежно обкръжаване от руснаците.

Командващият украинската армия в Таврийското направление (включва и Авдеевка) генерал Олександър Тарнавски коментира, че руснаците са започнали да използват отново активно бронирана техника при атаките си и само през последните 3 дни руските загуби са 41 бронирани превозни средства, от тях 17 са танкове.

За Бахмут, където сега на практика има най-ниска интензивност на боевете, има твърдение на руското военно министерство, че руската армия е овладяла село Весело, което се намира по-далеч североизточно от град, към Соледар, но все още няма геолокализирани видеокадри, доказващи това. Овладяването на селото ще даде възможност на руснаците да атакуват Северск, по път Т0513, който свързва града с Бахмут, твърди главният редактор на RT и известен руски пропагандист Маргарита Симонян – цитат има в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). От ISW контрират Симонян – най-близките позиции на руснаците до Северск са на 9 километра и то от много време без да е имало съществен опит за атака на града, а Весело е по-далеч от тях, плюс че теренът до Т0513, който руснаците трябва да преминат, е хълмист тоест е удобен за защита. Факт е, че при Бахмут руснаците са в северните покрайнини на Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) – геолокализирани видеокадри на украински обстрел с дрон по руска позиция го доказват:

По останалите направления няма на практика никакви, дори минимални промени на позиции – интересното в обзора на Семьон Пегов е, че при Новомихайловка (югозападно от град Донецк, на практика негово предградие) има опит на руснаците да заобиколят самото селище от юг. Забавно е и написанотов цитирания по-горе общ обзор на "Рибар" за източния бряг на река Днепър, Херсонско направление: "Въпреки критичното положение на групата на украинските въоръжени сили в Кринки е твърде рано да се говори за предстоящо освобождаване на селището. В момента въоръжените сили на РФ не могат да се закрепят на нови позиции".

Destruction of Russian infantry in Krynky and its surroundings on the left bank by Ukrainian Marines.

Военно-технологични постижения във войната в Украйна

Дрон, който може да лети 1250 километра и вече се доказа в операция на терен – с това се похвали похвали украинският министър на стратегическата промишленост Олександър Камишин. Той го каза по време на голяма дискусия под надслов "Решения за бъдещето утре" (ВИДЕО) и де факто така повтори съобщение на украинското разузнаване за успешно уцелено с дрон петролно депо чак в Санкт Петербург: Украинското разузнаване: Вече можем да ударим Санкт Петербург

The drones that attacked the oil depot in St. Petersburg were made in Ukraine



The Minister of Strategic Industries of Ukraine reported that the drones flew precisely 1250 km, successfully hitting the target. pic.twitter.com/SzdexTCic3 — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2024

Същевременно, зам.-ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки коментира, че руските крилати ракети Х-101 са тотално различни спрямо същия модел, използван през 2022 година. Новите ракети имат система за електронно заглушаване, както и топлинни миниракети, които да се изстрелват и да отклоняват ПВО ракети при нужда.

Снощи в Белгород избухна пожар в електрическа подстанция. Има свидетелски данни за взрив, но няма официална информация от руска страна за атака с дрон: