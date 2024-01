Колко трябва на Украйна, за да победи Путин: Сметки има, действията са кът (ВИДЕО)

В този дух, френският министър на отбраната Себастиен Лекорну също говори за важността на военната помощ за Украйна и че Франция ще произведе 78 самоходни гаубици "Цезар" (Caesar) за нападнатата от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин страна, както и че ще предоставя по 50 "умни" бомби AASM Hammer месечно.

Военната помощ от САЩ – кога?

Най-важната военна подкрепа за Украйна – тази от САЩ, обаче в момента остава спряна. Снощи лидерът на републиканците в Камарата на представителите Майк Джонсън се закани, че това ще бъде така, докато американският президент Джо Байдън не предложи удовлетворяващо за републиканците решение относно миграционната политика на САЩ по отношение на границата с Мексико: Най-ценният руски самолет на скрап: Много по-голяма опасност за руско страдание в Крим

Speaker of the US House of Representatives Mike Johnson said that he does not intend to discuss with Biden the allocation of money to Ukraine until the issue with the southern border is resolved.



"We need to know that Ukraine will not become the next Afghanistan. And many… pic.twitter.com/QlxVk7T8y8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2024

Какъв е проблемът в момента? Лидерът на републиканците в Сената (там те са малцинство, 49 сенатори) Мич Макконъл го изясни – Републиканската партия не иска Байдън да може еднолично да освобождава условно задържани мигранти, преминали границата. Макконъл обаче добави, че републиканците не бива да изпускат исторически шанс и изрази увереност, че в Сената ще се разгледа споразумение за решаване на въпроса с границата и Украйна през следващата седмица, пише The Hill. Лидерът на републиканците в Сената уточни какво има предвид под исторически шанс за споразумение – дори и при победа на републиканския кандидат на изборите за президент на САЩ през ноември 2024 година, демократите ще могат да блокират всеки пакет за граничната сигурност, защото в Сената трябват 60 гласа за приемането му, а демократите ще имат 51 от 100. А лидерът на демократите в Сената Чък Шумър увери, че никога не са били толкова близо до споразумение с републиканците по въпроса, колкото сега.

Парите в обсъждания пакет – над 60 млрд. долара за Украйна, 14 млрд. долара помощ за Израел и 14 млрд. долара за реформа в граничната сигурност.

Колко време ще издържи Украйна без военна помощ от САЩ?

Също в Давос, украинският външен министър Дмитро Кулеба, че липсата на военна помощ от САЩ няма да се усети на фронта от Украйна до края на януари. "Краят на януари е. Нашите американски партньори ни казват това", са думите на Кулеба.

"От финансова гледна точка, разбира се, това е много важно, защото ще ни позволи да продължим да укрепваме нашата армия. Също така ще помогне за нашата макрофинансова стабилност. Но тази помощ е много важна и политически, защото ще ни даде много ясно послание, че Съединените щати ще останат с нас", каза Кулеба, цитиран от УНИАН.

Същевременно, зам.-ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки обяви, че Русия няма достатъчно резерви, за да реализира широкомащабни офанзивни операции в Украйна – с други думи големи офанзивни операции едновременно в няколко направления. Русия обаче успява да компенсира с частична мобилизация големите си загуби в Украйна, така че това да не се отрази на оперативните способности на руската армия на ниво поддържане на агресията.

Също в Давос, съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан наблегна за пореден път колко важно е да бъде подсилен и развит украинският военнопромишлен комплекс – в този ред на мисли излязоха видеокадри от тестове на дрон с реактивен двигател:

A video of the testflight. pic.twitter.com/5B3uoB8c1U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

В Украйна не можеш да дишаш спокойно, защото сме във война. Ако си украинец на възраст за мобилизация по закон, трябва да си в Украйна и това е факт. Или ще се биеш, или ще работиш – такова послание отправи в Давос украинският президент Володимир Зеленски. Думите му са потвърждение на вече казвана от него позиция – украинците могат да помагат във войната не само като се бият на фронта, но и като работят в подкрепа на армията: Зеленски се изясни за мобилизацията на избягали в чужбина украинци (ВИДЕО). Думите на украинския президент са още по-знакови предвид открито заявеното от Дмитрий Медведев – че не може да има независима Украйна при никакви обстоятелства: Медведев препотвърди: Украйна трябва да изчезне, ще има винаги война, докато не стане

"In Ukraine, you can't just breathe air, because we are at war. If you are of mobilization age, you should be in Ukraine and that is a fact. You will either fight or work," Zelenskyi said in an interview in Davos. pic.twitter.com/kNHfsetpKy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб има известно намаление на интензивността на бойните действия – 78 бойни сбъсъка, което е с 20 по-малко на дневна база. Най-горещите точки, с двуцифрен брой отразени руски атаки, са Авдеевка (27 атаки, поравно разпределени от север и юг), Луганска област – т.нар. Лиманско направление, в линия на около 10-15 километра западно от Кремена (18 атаки, 13 при Терно и Ямполовка, 5 при Макеевка и Билохоровка) и направлението "Маринка", при Новомихайловка и Григоровка (10 атаки). Съдейки по украинските данни, няма някаква значима промяна на фронта.

A Russian BMP-3 destroyed by the 3rd Battalion of the 25th Airborne Brigade in the Luhansk region. pic.twitter.com/ebmBT5MVkl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2024

Обзорът на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов е в съзвучие със заключението, че някаква голяма промяна няма. Всъщност, той дори охлажда ентусиазма в обзора на "Рибар" за Луганска област – според създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал руснаците "пробиват отбраната към Терно, до селото и Ямполовка остават няколко километра". Говорителят на украинските сухопътни сили подполковник Володимир Фитьо и ръководителят на военната администрация на Харков Олег Синегубов обаче коментират, че очакват по-силен руски натиск към Купянск и Лиман в края на януари и през февруари (тогава средните дневни температури ще са твърдо под 0 градуса по Целзий и то чувствително), когато земята е хубаво замръзнала и тежката бронирана техника ще може да върви по-лесно. (КАРТА) Извън тези приповдигнати думи, "Рибар" признава, че никъде другаде няма реална промяна, дори лошото време не е прекъснало изцяло снабдяването на украинските части, удържащи предмостието в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). А сателитни снимки показват, че руснаците копят окопи и правят съоръжения по магистрала М14, която е основна логистична линия, стигаща до Крим.

In the Zaporizhzia direction, a Russian tank burned out. pic.twitter.com/fppanY7C6L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2024

(КАРТА) Данните за свирепи боеве при Авдеевка, без реално руснаците да правят нещо значимо, се потвърждават и от видеокадри като долните – какво правят БТР-ите "Брадли", използвани най-вече от 47-ма украинска механизирана бригада с руските напъни да бъде пробита отбраната на Авдеевка. Ръководителят на донецката военновременна администрация Вадим Филашкин обаче каза, че руснаците хвърлят много повече умни бомби по позициите при Авдеевка от началото на 2024 година - вече 250, докато за цялата 2023-та година са били 149:

Footage of 25mm Bushmaster chaingun fire from a Ukrainian M2A2 Bradley IFV slamming into a Russian T-90M in Stepove. pic.twitter.com/L9RWlZMMAT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 17, 2024

(КАРТА) В направлението "Маринка", руската цел с боевете при Новомихайловка е да се отреже пътя между Константиновка и Водяне (южно от Авдеевка) и да се подготви почвата за нова атака към Угледар, от нова посока - север-северозапад - това гласи оценката на един от най-активно следящите войната в Twitter украински профили NOELReports. Новомихайловка вече е атакувана както от север, така и от юг.

Протестът в Башкирия

След вчерашния бурен протест в Башкирия заради присъдата на активиста Фаил Алсинов, вече е открита криминална процедура – започнато е разследване. Заради "участие в масов бунт" могат да бъдат наложени присъди от до 15 години затвор:

The protesters in #Bashkortostan face up to 15 years in prison



The police opened a criminal case under the article on mass disorder. The Public Council called it "a serious article of the Criminal Code". They said that the protesters' actions threaten Russia's national security. pic.twitter.com/MCbjpo0Izn — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2024

Заради случилото се, в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е обърнато сериозно внимание как познатите руски ултранационалисти почват все повече да дискутират темата с мигрантите в Русия и да изливат своя гняв, ако считат, че някой не следва линията за руско величие и виждат "сепаратизъм" в ущърб на Москва – в библиографията на анализа има един куп препратки към публикации.

