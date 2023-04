Руснаците показаха разпит под натиск на задържаната за взривения блогър (ВИДЕО)

Във видеото, в което Трепова най-вероятно е заснета под натиска на властите, се чува как тя признава, че е предала на Татарски статуетка, която по-късно се е взривила. Но в публикуваните кадри Дария Трепова не казва, че е знаела, че ще има експлозия, нито признава някаква друга роля в инцидента.

Russian Interior Ministry published video of interrogation of Daria Trepova



The circus show from the Russian Interior Ministry continues. Can you imagine an interrogation in Russia after a "terrorist attack" where the main suspect says: "I'll tell you later"? If not, watch this… pic.twitter.com/BKFFMmhFSb