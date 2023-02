Русия не може да победи с новата офанзива: Говорят руски военни авторитети (ВИДЕО)

На първо място, бившият военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Игор Гиркин говори как в сегашната ситуация не може да се направи нормална мобилизация. "Хора, за които е доказано, че само може да крадат и да лъжат началството, няма да направят нещо друго. При сегашната реалност мобилизацията само ще влоши ситуацията. Но мобилизацията ще продължи, защото битките ще продължат и ще търпим загуби", коментира Гиркин, известен още и като Игор Стрелков. Той беше осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор заради свалянето на полет MH17.

"Няма да има нови Мински споразумения, докато губим войната, а ние я губим – за съжаление, това трябва да бъде казано. Руската федерация не може да спечели с настоящето ръководство", подчерта Гиркин, според който завземането на Соледар, евентуално Бахмут и Северск, не може да се сравнява със загубата на Херсон.

Terrorist and Former Defense Minister of the so-called DPR Igor Girkin believes there is no chance for Russia to win the war with the current leadership. "We were winning it at first and had a good chance to win it, but now we are losing and retreating," Girkin says. 2/5 pic.twitter.com/OiBHVinyXF

Не по-малко критично звучи и Владлен Татарски, един от известните военни кореспонденти, асоциирани с Кремъл. "Не е достатъчно за победа. Победата идва, когато пробиеш фронта. Ако не го пробиеш, а само го изтласкваш, врагът организира нови защитни линии, може да организира нова мобилизация, да обучава нови войници. Движим се бавно, хвърляме различни части от едно място на фронта на друго, за да гасят пожари", скептичен е Татарски.

Vladlen Tatarsky, a Kremlin war correspondent, also criticized the course of the offensive: "Our advance is not enough for victory - it is not an occupation of some hills. Victories are achieved by breaking through the front... There is advance, but it is not for victory."

