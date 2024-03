Руснаците потопиха собствен кораб по време на учение (ВИДЕО)

По думите на очевидеца, това е станало на 19 март. В резултат на попадението на ракетата са загинали трима членове на екипажа, а още четирима са били ранени. Ракетата е изстреляна по време на учение на Балтийския флот, твърди неназованият източник.

Властите в Калининградска област съобщиха само, че на борда на траулера „Капитан Лобанов“ е възникнал пожар, в резултат на който няколко души са ранени.

Russians sank their own ship during a training exercise



On March 19, a missile hit the trawler "Kapitan Lobanov", killing 3 crew members and injuring four others. The missile was fired during a Baltic Fleet exercise, Russian media reported. The trawler sank after a fire. pic.twitter.com/yuTND4rC7a