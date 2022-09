Руснаците с атака срещу Южноукраинската АЕЦ, ракета е паднала на 300 м от ядрените реактори

В нощта между неделя и понеделник руските окупационни сили са извършили ракетна атака срещу Южноукраинската атомна електроцентрала, съобщава "Енергоатом".

"Днес, 19 септември 2022 г., в 00:20 ч. руските войски извършиха ракетна атака по промишлената зона на Южноукраинската атомна електроцентрала", се посочва в съобщението, публикувано в понеделник в канала на оператора в Telegram. "Мощна експлозия се случи само на 300 м от реакторите на ПАВЕЦ. Ударната вълна повреди сградите на АЕЦ, повече от 100 прозореца бяха счупени. Един от хидроагрегатите на Олександровската ВЕЦ, която е част от Южноукраинския енергиен комплекс, се изключи. Изключиха се и три високоволтови електропровода".

At night, a missile fell 300 meters from the Pivdennoukrainsk NPP in Mykolaiv region. There was a short-term power outage. https://t.co/27NfkmQaRf pic.twitter.com/29dLMuuyQA

Tonight the #Russian occupiers shelled #Zaporizhzhia, #Mykolaiv, and the South #Ukrainian nuclear power plant. The missile fell 300 meters from the nuclear reactors, Energoatom reports. pic.twitter.com/eWbMhsk8oV — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2022

И трите енергоблока на Южноукраинската АЕЦ работят нормално. Няма пострадали сред персонала на централата.

Това е голямата новина от фронта днес. Друга важна информация е, че руският президент Владимир Путин все повече разчита на доброволци и прокси сили вместо на конвенционални части и формирования от Въоръжените сили на Руската федерация. Според дневния анализ на базирания в САЩ Институт за изучаване на войната вербуването на неподготвени доброволци, които да се бият в Украйна, се дължи на все по-отслабващата връзка между руския президент и висшето военно ръководство на страната, представено от Министерството на отбраната.

Един от известните руски военни блогъри твърди, че руснаците вече са започнали процеса на формиране и попълване на т.нар. 4-ти армейски корпус (поне на хартия). Информацията е логична, предвид натиска на Кремъл да се обяви самомобилизация в отделните региони след поражението в област Харков – този призив бе отправен преди дни от чеченския лидер Рамзан Кадиров.

Преди това руските федерални власти започнаха да обявяват конкурси за договорна служба в доброволческите части при формирането на 3-ти армейски корпус. Forbes обаче съобщава, че този корпус, съставен от неопитни бойци, пратени за защита при контранастъплението на украинците край Харков, е бил "стопен". Съобщенията за пристигането на все по-голям брой нередовни руски сили на бойното поле имат малко или напълно никакво въздействие върху руските операции.

Руските сили продължават да привличат затворници за войната в Украйна, след като „готвачът на Путин“ и създател на частната военна компания „Вагнер“ Евгений Пригожин бе заснет да вербува лишени от свобода хора.

На 19 септември Генералният щаб на украинските въоръжени сили също съобщи, че Москва продължава да се бори за набиране на човешки ресурси за войната и се обръща към руски затворници. Твърди се, че 400 затворници от Тамбов (южно от Москва) са били изпратени да се бият в Украйна.

На фронта са пращани и служители на Руските служби за сигурност като Федералната служба за сигурност и „Росгвардия“. Мобилизират се и мъже от окупираните Донецк и Луганск. Всичко това е подложено на критики от пенсионирани руски офицери, които настояват за подходящи за войната конвенционални дивизии вместо за доброволчески батальони.

Формирането на такива единици ще доведе до допълнително напрежение, неравенство и цялостна липса на сплотеност между силите на Москва. Украински и руски източници съобщават за случаи, в които руските въоръжени сили отказват да изплащат обезщетения за ветерани, еднократни бонуси за постъпване в армията или да осигуряват медицинско обслужване на военнослужещи от БАРС (руския боен армейски резерв). Някои военни формирования предлагат финансови стимули за всеки километър, с който напредва подразделението на военнослужещия - стимул, от който вероятно ще се възползват малко войници, като се има предвид, че руските сили са в отбрана почти навсякъде. Изключение правят районите около Бахмут и град Донецк, където успехите са бавни и много ограничени.

Руското опозиционно издание Insider съобщи за примери на етническа дискриминация сред чеченските части, отбелязвайки, че лидерите им използват на фронта хора, които не са чеченци, преди да включат своите хора в битката.

Другата новина от фронта е, че руските сили вероятно се опитват да проведат по-обмислено и контролирано изтегляне в западната част на Херсонска област (южния фронт в Украйна), за да избегнат хаотичното бягство, което характеризираше срива на отбранителните им позиции в Харковска област по-рано този месец. През последните няколко месеца руснаците силно укрепиха западната част на Херсонска област, включително с въздушно-десантни части и поне някои елементи от 1-ва гвардейска танкова армия. Тези уж по-професионални и добре обучени и оборудвани части са съсредоточени в малък район в областта и са подготвени за очакваното контранастъпление. Изглежда, те се справят значително по-добре от руските сили в Харковска област. Украинците унищожиха редица подразделения на 1-ва гвардейска танкова армия там, като ги обърнаха в бягство и заловиха голямо количество висококачествено оборудване.

Въпреки това украинската контраофанзива в Херсон напредва, а руските сили, изглежда, се опитват да я забавят и да се оттеглят на по-отбранителни позиции, вместо да я спрат или обърнат. Непрекъснатите украински атаки по руските наземни комуникационни линии през р. Днепър в западната част на областта оказват все по-голямо въздействие върху руските доставки на десния бряг на реката. Последните съобщения сочат за недостиг на храна и вода в окупирания от руснаците град Херсон и поне временно отслабване на артилерийския огън от страна на силите на Москва.

Украинските сили вероятно ще си върнат голяма част, ако не и цялата западна Херсонска област, през следващите седмици, е прогнозата на Института за изучаване на войната.

Относно контраофанзивата в Харков – силите под командването на Киев продължават да изграждат позиции на източния бряг на река Оскил, близо до руската граница. Те вече контролират напълно западния бряг. Руски източник съобщава, че в източната част на Купянск боевете продължават, което показва, че украинските сили укрепват предишните си завоевания. Генералният щаб на украинската армия заяви, че силите на защитаващата се страна са отблъснали руско сухопътно нападение на Купянск.

Украински официален представител заяви, че войските им изчакват падането на Лиман, преди да започнат сухопътни операции за превземане на Луганска област. Украинските сили съобщиха, че на 18 септември са нанесли удар по руския логистичен възел в Сватове, Луганска област. Министерството на вътрешните работи на т.нар. Луганска народна република твърди, че украинците са поразили хотел и автобусна спирка с два снаряда HIMARS. Според губернатора на областта Серхий Хайдай експлозията е убила около 200 руски войници.

⚡️ Governor: Explosion in occupied Svatove kills about 200 Russian troops.



Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai reported on Sept. 18 that approximately 200 Russian occupiers were killed as a result of the earlier explosion in Russian-occupied Svatove. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 19, 2022

Сватове е служило като център на руските наземни комуникационни линии до Северодонецк. Хайдай отбеляза, че руските сили изграждат укрепления в районите, разположени близо до фронтовата линия, включително в Сватове, Троицке, Рубижне и Попасна. Украинските удари по руските тилови райони подкопават тези усилия и ще намалят способността на окупаторите да се защитават, ако Украйна напредне.

Руските сили са продължили да нанасят удари по граничните райони с Русия между Харковска и Белгородска област и са провели ограничено сухопътно нападение северно от град Харков. Украинският генерален щаб съобщи, че защитниците под командването на Киев са отблъснали руско сухопътно нападение в Хоптивка, на по-малко от два километра от международната граница.

Losses of the invaders, as of today pic.twitter.com/YqbkfOey0s — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 19, 2022

