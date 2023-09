Руснаците убиха двама души с бомби по Херсонска област, жертви има и в Одеса (СНИМКИ)

Съобщава се, че една от тях е попаднала в сграда на фирма за комунални услуги, където са загиналите и ранените.

Russia dropped aerial bombs on Beryslav, Kherson Region



This was reported by the head of the regional military administration, Alexander Prokudin. One bomb hit the building of the Housing and Exploitation Office, which killed one person and injured several. Another aerial bomb…