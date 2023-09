Руснаците в Бахмут са по-натясно: Освободена е и Клещеевка (ВИДЕО)

Напълно очаквано след освобождаването на Андреевка, в украински ръце вече е и Клещеевка. Селището се намира на 6-7 километра юг-югозапад от Бахмут и е ключова точка, за да може да бъде изпълнена успешно операция по обкръжаването на града.

(КАРТА) Новината за връщането на Клещеевка първо се разпространи ранния следобед след като беше показана снимка на войници с украинското знаме в Клещеевка, а по-късно командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски и украинският министър на отбраната Игор Клеменко в отделни публикации в Телеграм обявиха връщането на Клещеевка под украински контрол.

The Ministry of Internal Affairs confirmed the liberation of Klishchiivka.



"Fighters of the Lyut National Police Brigade, together with soldiers of the 80th AIr Assault Brigade and 5th Separate Assault Brigade, as a result of heavy fighting, drove out the Russian occupiers and…