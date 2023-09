Андреевка е наша: Украйна съобщи за освобождението на селището

"Андреевка е наша. Консолидираме позициите си", написа тя и добави, че сраженията продължават в района на селото, както и в Курдюмовка и Клещеевка. "И там имаме добри новини", допълва Маляр.

По-рано говорителят на Източната група войски Серхий Черевати обясни защо освобождаването на населените места близо до Бахмут е особено важно - то ще позволи на украинците да завършат операцията по обкръжаването на града.

🇺🇦 Andriivka is liberated and under Ukrainian control. This is reported by Deputy Minister of Defense Hanna Maliar. pic.twitter.com/XjfdGABhfd