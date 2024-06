Примери как западно оръжие може да уязви Русия. Кремъл вижда Казахстан като Украйна (ВИДЕО)

Даден е много конкретен пример, касаещ специално новия руски фронт в Харковска област – на границата и в Белгородска област има руски военни обекти, а заради ограниченията със западните оръжия и бавенето Украйна трябва да се оправя на своя територия с руски части в размер на до рота (80-200 войници) или най-много батальон (3-5 роти, включва се и батальонно-тактическа група т.е. до 1300 души), вместо с немного голям брой удари на руска територия в близост до границата да се справи с няколко руски подразделения в размер на полкове/бригади (един полк е горе-долу съставен от 3-4 батальона: 3000 – 5000 войници).

4/ Are there any valuable targets left? Yes, there are still valuable targets in areas bordering Kharkiv Oblast. However, Ukraine will predominantly deal with company and battalion-level threats rather than neutralizing entire regimental combat capabilities with few strikes. pic.twitter.com/r8g3iTEGp8 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) May 31, 2024

Примерите са на място и предвид известната неяснота какво позволи САЩ на Украйна да използва на руска територия – не е официално известно за какви оръжия става въпрос, говорител на Зеленски коментира, че става въпрос за HIMARS, но не и ATACMS. Отделно стои въпросът дали може да се атакуват със западно оръжие руски военни части и поделения на руска територия, които още не са почнали активно да участват в руски операции срещу Украйна или трябва да се чака тепърва да почнат, макар да е ясно, че има подготовка да направят точно това. Американският държавен секретар Антъни Блинкен коментира специално политиката на САЩ по тези въпроси с мъглявото "адаптираме се", посочва в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Именно тази неяснота Frontelligence Insight сочи като "загуба на възможности" - Украйна не може да удари превантивно в бърз порядък заради бавния процес на политическа адаптация на Запад: САЩ разрешиха да атакуваме Русия с тяхно оръжие, но с условие: Говорител на Зеленски

Междувременно новият руски военен министър Андрей Белоусов говори на среща на ОНД в Казахстан как САЩ и съюзнците му притискат страните от ОНД (наследникът на СССР) със санкции и трябва да има координиран общ отговор. Белоусов показа изрично и, че Русия се притеснява как Армения излиза от нейната сфера на влияние – това е процес след като за един ден Азербайджан си взе Нагорни Карабах и Русия не направи нищо по въпроса, макар да имаше мироопазващ контингент. Оттогава и руската мрежа от телеграм канали, подвластна на Путин, усилено гледа да дискредитира при всяка удобна възможност арменския премиер Никол Пашинян. ISW обаче коментира, че държави като Казахстан, Киргизстан и Таджикистан със сигурност няма просто така да вървят безропотно след Путин без по-конкретни материални ангажименти от руска страна, от които да спечелят. Пример за руските притеснения е и познатият в България руски депутат Пьотр Толстой, който подобно на други свои колеги-руски политици пак говори за Казахстан и как не бива Кремъл да допусне централноазиатската държава да тръгне по пътя на Украйна.

🤡 State Duma deputy Pyotr Tolstoy of the Russian Federation has already decided to solve "problems" not only in #Ukraine, but also in #Kazakhstan pic.twitter.com/lz9z9w1UPF — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно понижение в интензивността на боевете в Украйна отчита украинският генщан. За 31 май украинците са регистрирали 81 бойни сблъсъка. Отново най-горещи са Покровското и Купянското направление. В Покровското направление т.е. на запад от Авдеевка има 27 бойни сблъсъка, като 15 от тях са отблъснати, но 12 продължават. Боевете са по цялата линия от север на юг: Новоалександровка – Сокол – Новоселовка – Уманско – Невелско – Нетайлово. Изглежда големи руски успехи няма, тъй като популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук изобщо не обелва дума за това направление в дневния си обзор. Същото е положението и за Купянското направление - "Рибар" мълчи, украинският генщаб съобщава за 12 отбити руски пехотни атаки, отново по цялата досегашна линия на боеве от север на юг: Синковка – Петропавловка – Новоегоровка – Берестово.

Another blyatbarn detonated and bogged down. The crew ran off. pic.twitter.com/EtRYdfAjx9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2024

В Кураховското направление, специално за Красногоровка "Рибар" има отделен обзор. В него се казва, че руснаците са превзели сградата на общината на населеното място, но украинците не отстъпват, извършват контраатаки и използват много FPV дронове, които тормозят здраво руската армия. Тя опитва да се справи с интензивни бомбардировки с авиационни бомби. Според руския източник, украинската армия има позиции в комплекс от пететажни сгради северно от индустриалната зона и общината, като те трябва да бъдат превзети и вече за руските сили ще е по-лесно да щурмуват вилната зона в западната част на Красногоровка. А Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол, публикува каква е ситуацията в Маринка - тя беше превзета преди няколко месеца от руснаците след почти 2 години боеве и сега буквално е място на призраци

This is what the town of Maryinka in the #Donetsk region looks like after #Russian troops captured it. 10,000 people used to live here. Now the town is empty. pic.twitter.com/SxYkMdl6eZ — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2024

Явно се засилва руският натиск в участъка на фронта "Времеевски" - от юг на Кураховското направление, на 9 километра южно от Велика Новоселка по линията към Угледар. "Рибар" пише най-общо, че руските части продължавали да изтласкват украинските от Старомайорско, както и че руската армия отблъсквала "вражеските атаки" в Урожайно. Какво точно става при Урожайно – има видеокадри, показващи поредни сериозни руски загуби на бронирана техника:

The 58th Motorized Brigade repelled another mechanized attack by the Russians towards Urozhaine. Several pieces of heavy equipment were taken out. pic.twitter.com/BorwHm0Pid — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2024

Няма промяна и при Часов Яр – там са отчетени 6 отбити руски пехотни атаки за деня от общо 6 извършени. А в Харковска област е имало само 2 руски пехотни атаки според украинския генщаб - ВИДЕО, 18+ (внимание, да не се гледа от хора със слаби нерви, непълнолетни и малолетни) показва колко трудно стана за руснаците във Вовачнск, трупове на техни войници лежат по улиците в източната част на града.

