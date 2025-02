Рюте: Имам малка тайна, след която Путин повече никога няма да нападне Украйна (ВИДЕО)

Ръководителят на НАТО Марк Рюте заяви, че има идеи за бъдещи мирни преговори между Киев и Москва, които са „малка тайна“, но ще гарантират, че руският диктатор Владимир Путин „никога повече няма да се опита“ да завладее Украйна.

В интервю за германския вестник BILD, публикувано на 1 февруари, Рюте беше попитан дали мирът между двете страни изобщо е възможен. „Трябва да гарантираме, че (Путин) никога, никога повече няма да може да завладее дори един квадратен километър от Украйна“, отговори той и добави, че най-важното нещо, което НАТО трябва да направи в момента, е да подкрепи Киев с оръжия и обучение на украински войници.

По-нататък той заяви, че ако Украйна реши да започне мирни преговори, тогава ще трябва да покани издирвания от съда в Хага диктатор Путин на масата. „Не мога да ви опиша как точно ще протекат тези преговори“, каза той и добави: „Вече имам идеи за това как би могъл да изглежда този състав. Но ние не искаме да правим Путин по-умен, отколкото сега. Ние правим това в малка тайна. Сигурен е само краят - след това Путин никога повече няма да опита“, заяви Рюте, цитиран от BILD. Той не даде повече подробности за идеите си.

По време на интервюто бившият премиер на Нидерландия беше попитан и за посоката на пълномащабното нахлуване и дали Киев, заедно със западните си съюзници, губи, като се има предвид, че Русия продължава да напредва в Източна Украйна.

„Фронтът се движи в грешна посока. Но на каква цена?“, попита той и добави: „Руснаците плащат за това с 1000-1500 души на ден, които умират или са тежко ранени. И въпреки това руснаците не постигат целите си. А нашата работа е да гарантираме, че те никога няма да постигнат целите си. Така че не, Украйна не губи и ние трябва да я подкрепим, за да заеме силна позиция".

Коментарите идват ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че екипът му вече участва в „много сериозни“ дискусии с руската страна за това как да се сложи край на войната в Украйна.

В отговор украинският президент Володимир Зеленски заяви пред AP, че разговори за войната, които не включват Украйна, са „много опасни“: Зеленски посочи на Тръмп най-евтиния път за победа, САЩ искат президентски избори в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Междувременно вече се излъчват думи на самия Путин, че "много скоро Европа ще застане в краката на Тръмп и ще размахва нежно опашката си".

"Доналд бързо ще възстанови реда и всичко ще си дойде на мястото. Европа се бореше срещу Тръмп, намесвайки се в делата на САЩ, но сега изглежда изгубена, когато той поема властта", твърди диктаторът.

Рюте: Загубата на Украйна ще струва на НАТО допълнителни трилиони долари

