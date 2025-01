С цел да повлияе на изборите: По 3000 - 4000 евро плаща Русия на наемници в Полша за дезинформация

Руските разузнавателни служби плащат хиляди евро за дезинформационни кампании преди президентските избори в Полша, предаде NEXTA. Вицепремиерът на Полша Кшищоф Гавковски заяви, че Русия вербува полски граждани, желаещи да повлияят на предизборната кампания от вътрешността на страната. Твърди се, че на новобранците се предлагат 3000–4000 евро за разпространение на дезинформационно съдържание.

Според Гавковски усилията за набиране на сътрудници са извършени чрез dark web. Той отбеляза, че Полша следи подобни опити от началото на годината. Още: Полша: Русия води кибервойна срещу нас

По-рано този месец полските власти твърдяха, че са разкрили руска мрежа, имаща за задача да повлияе на предстоящите избори чрез дезинформация и сеене на нестабилност. Още: Ръкопашен бой в киберпространството: Microsoft предупреди, че Русия става все по-агресивна и опасна

Варшава твърди, че нейната централна роля като център за доставки за защита на Украйна срещу агресията на Русия е превърнала Полша в мишена за руски и беларуски шпионаж, както и за саботажни усилия.

