Сайтове на руски арбитражни съдилища осъмнаха с призив за импийчмънт на Путин

Рано сутринта на 16 март не работели сайтовете на арбитражните съдилища в редица региони на Сибир и Далечния изток. По-късно стана известно, че хакери са атакували арбитражните съдилища на Приморски, Красноярски и Хабаровски край, Новосибирска и Курска области, Москва и пет региона на Уралския федерален окръг.

Изданията Sota и Grati публикуваха екранни снимки на главните страници на Хабаровския и Кримския арбитражен съд. Те са публикували текст, в който руският президент Владимир Путин е наречен „терорист номер 1“, настояват за неговия импийчмънт, съд в Хага и свобода на политическите затворници.

Прессекретарят на Арбитражния съд на Приморския край Инга Сорокина казва пред РИА Новости, че сайтовете на арбитражните съдилища са разположени на единна московска платформа, затова хакерската атака е засегнала всички страници. В същото време съдилищата с обща юрисдикция в Русия са разположени на различна платформа, така че не са били засегнати от хакерската атака.

Представителят на Арбитражния съд на Амурска област Елена Горлова от своя страна заяви пред Интерфакс, че атаката не е засегнала работния процес на съда. „Картотеката е в изправност“, каза тя.

На 24 февруари руските войски влязоха на територията на Украйна по заповед на руския президент Владимир Путин. Като цел на военната операция той назова "денацификацията" и "демилитаризацията" на Украйна, но не уточни какво точно има предвид. Заради войната САЩ и западните страни наложиха няколко пакета от санкции срещу Москва.

Countries targeting Russia with sanctions by the numbers ⬇️



🇨🇭 Switzerland: 568



🇪🇺 EU: 518



🇨🇦 Canada: 454



🇦🇺 Australia: 413



🇺🇸 USA: 243



🇬🇧 UK: 35



🇯🇵 Japan: 35 https://t.co/4NxvjfWn85