Само за седмица в украинската армия се записа една дивизия младежи, руската пропаганда реагира (ВИДЕО)

Само за седмица са подадени над 10 000 заявления от млади мъже и жени, на възраст 18-24 години, за служба във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - т.е. колкото за формиране на една цяла дивизия. Това съобщиха от украинското министерство на отбраната.

Инициативата за набор на млади хора в украинската армия се казва "Договор 18-24". С тази програма украински граждани на възраст от 18 до 24 години да се присъединят доброволно към Силите за отбрана на Украйна със сключване на професионален договор. Договорът осигурява заплата, бойна подготовка по стандартите на НАТО и социални придобивки. Какви точно, припомнете си - Още: От офиса на Зеленски ще предложат промени относно наборната служба за 18-годишните: Ето какви

В Украйна има около 800 000 украинци на възраст 18-25 години, които могат да се присъединят към въоръжените сили на Украйна чрез договор. Това е повече от достатъчно за нуждите на армията, но това не означава, че с тях искат да запълнят всички вакантни длъжности във ВСУ, коментира Павел Палиса, който е зам.-ръководител на канцеларията на Володимир Зеленски и бивш командир на 93-та украинска механизирана бригада.

Over 10,000 applications for "18-24 Contract" were submitted in just a week, Ukraine's MoD confirms. Contract 18-24 is a new program that allows citizens aged 18 to 24 to voluntarily join the Defense Forces under a contract. Participants receive substantial payments,… pic.twitter.com/Kx2bEsgudg

Моментално в руски военнопропагандни канали като "Архангел Спецназ" започнаха да излизат публикации, че привличането на младите било "реклама", но всъщност е хитрина. "След като подпишат договор, те вече няма да имат правно основание да отказват да служат и тук ще се намеси командването на ВСУ. Ще запуши дупките с доброволци, а само 1% от тях ще получат пари. Те ще направят всичко това много просто - или ще ги изпратят на клане, където няма да са необходими пари, или просто ще бъдат добавени в списъка на изчезналите лица и докато статусът не бъде потвърден, плащанията също няма да се извършват", уверява руската пропаганда, която казваше и как руската армия ще превземе Киев за 3 дни: Киев за 3 дни и най-бързият блицкриг в историята: Мокрите сънища на Русия преди година

А защо "Архангел Спецназ" звучи така убедително - защото описваните номера са част от репертоара на руското военно командване. Пример: Зеленски с нов отговор до Запада: "Наслушахме се за възрастта на нашата армия" (ВИДЕО)

A now-classic story: A Russian lad wanted to make some money by fighting against Ukraine, but in the end, others made money off him. After sustaining three injuries, he was declared a deserter and didn’t receive a single penny. Now he’s begging for at least one payment due to… pic.twitter.com/Dimedm0m8w