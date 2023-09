САЩ готови да предоставят на Украйна ракети ATACMS с голям обсег? (СНИМКИ)

Това би позволило на Киев да поразява руски цели далеч отвъд фронтовата линия, пише ВВС, която се позовава и на информации в американски медии.

В четвъртък (21 септември), когато президентът на САЩ Джо Байдън прие във Вашингтон украинския си колега Володимир Зеленски, Белият дом обяви нов пакет военна помощ за Киев, който не включва такива ракети, припомня БТА.

Байдън има колебания дали да достави АТАСМС на Украйна на фона на опасенията, че това може да доведе до пряк сблъсък с ядрено въоръжената Русия, коментира ВВС - Ракети ATACMS за Украйна: Единствено от Байдън зависи.

Вчера най-малко една ракета порази щаба на руския Черноморски флот в град Севастопол в окупирания от Русия украински полуостров Крим. Украински военен източник е казал пред ВВС, че атаката е била извършена с ракети Storm Shadow, каквито страната получава от Великобритания и Франция. Тези ракети имат обсег от над 240 километра.

