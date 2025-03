Украинският президент Володимир Зеленски публично е благодарил на САЩ тройно повече пъти за оказаната на Украйна помощ, отколкото първоначално преброи една от трите най-големи американски телевизии CNN. Украинската платформа United24 публикува компилация, която показва, че от началото на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна Зеленски е изказал благодарност на Съединените щати цели 94 пъти: "Неблагодарникът" Зеленски е благодарил на американците и САЩ минимум 33 пъти досега

Мирът в Украйна: Никой не го иска повече от украинците

Държавният глава на Украйна коментира за пореден път въпроса за устойчив мир в страната му.

"Повече от всички искаме мир, но това не е въпрос на години. Който казва, че иска повече мир от нас, просто не разбира какво чувстваме. Всеки има право на мнение - той (Тръмп) има право на мнение, но просто не знае какво става с украинците. Дълбок поклон за тези, които дадоха живота си за нашата независимост. Не искаме Путин да победи. Това е война за независимост - няма да му дадем да победи, каквото и да говорят другите", каза Зеленски.

На въпрос дали без да има камери е успял да говори с Тръмп какви гаранции за сигурност си представя американският президент за Украйна, украинският му колега беше лаконичен: "Да го оставим на бъдещето" - Още: "Русия не иска мир": Зеленски обяви колко ракети и дронове са изстреляни за седмица (ВИДЕО)

САЩ и Русия тотално заедно в говоренето против Зеленски

На този фон, новият ръководител на АНС Тулси Габард, която отдавна стана известна с позиции, изцяло угодни на Кремъл, пак се прояви в угодна за Путин светлина: Тулси Габард, която защити Путин за Украйна, официално е шеф на американското разузнаване

Пред републиканския телевизионен бастион Fox News Габард внуши, че Зеленски не иска мир - казвал го, обаче "изборите са отменени", противниците на управлението били "смълчавани" т.е. медиите са заглушавани, както и нямало "свобода на религията - църкви се затварят в Украйна". Дори в платформата "Х", която беше купена от най-големия донор на Тръмп Илон Мъск, се появи уточнение при тези думи на Габард - избори няма, защото Украйна е във война и военно положение, църквите си работят, има рестрикции за тези, подчинени на Московската патриаршия, която отдавна използва вярата като оръжие, а медиите функционират при ограничения заради военното положение:

Същевременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че случилото се в Овалния кабинет на 28 февруари показало колко тежко щяла "да се урегулира ситуацията". Зеленски искал война, по думите на Песков, според когото усилията на Вашингтон няма да са достатъчни - Още: Защо Зеленски беше изгонен от Белия дом: Четирите цели, които Тръмп не можа да постигне

