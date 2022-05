САЩ засега не искат да дадат на Украйна оръжие, което определено ще притисне руската армия в Донбас

САЩ доставяха на Украйна стари реактивни системи за залпов огън в съветски стил (тип "катюша"), без да вдигат много шум относно това. Но за ограничаване на руските войски в Донбас са необходими по-точни и мощни американски системи, казват в Киев. Белият дом обаче се опасява, че това може да подтикне Русия да използва химически оръжия или други оръжия за масово унищожение.

Основната причина е тривиална - дори ракетната система M270, която е произведена още през 1983 година от САЩ, може да стреля на разстояние до 100 мили, при това с 12 ракети, особено по-модерни. Затова и Белият дом се опасява, че с такова оръжие украинците може да атакуват дори руски територии и предпочита да доставя по-традиционните гаубици (M777), които стрелят на разстояние от около 40 километра. Но в речта си пред Г-7 украинският президент Володимир Зеленски настоя, че Украйна има нужда от M270, "за да победи тиранията".

U.S. Marines and an M777 being transported to Ukraine.

