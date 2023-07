Сателитни СНИМКИ: Има приличащи на бомби предмети върху реактор на АЕЦ Запорожие

Учудващо това се случи, след като се появиха сателитни снимки как на покрива на четвъртия реактор на централата (АЕЦ Запорожие има шест реактора) се появиха "нови обекти". Какво точно представляват те, не е официално ясно – ясно е обаче, че инспектори на МААЕ не са допуснати до там за проверка от руснаците, които контролират АЕЦ-а от година и 5 месеца.

Quick🧵There's actually a change on the ZNPP satellite imagery taken on July 5th and published by @planet: new objects appeared on the 4th power unit's roof since July 3rd. https://t.co/qCH0WlSsAh pic.twitter.com/xTcB7N7fHc