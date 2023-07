Украинците атакуваха в 5 сектора и удариха редица обекти в окупираните земи (ВИДЕА)

Геолокализирани кадри, публикувани вчера, показват, че украинските сили са напреднали югозападно от Берховка (на 6 км северозападно от Бахмут), западно от Ягодно (на 2 км северно от Бахмут) и югозападно от самия Бахмут. Украинският генерален щаб съобщи, че ВСУ са провели настъпателни операции южно и северно от града, който дълго време беше най-горещата точка в Донецка област, а и на фронта като цяло.

(КАРТА) Украинският заместник-министър на отбраната Анна Маляр заяви, че войските напредват по южния фланг на Бахмут, депутатът Юрий Мисягин каза, че украинските сили са установили нова позиция северно от Опитно (на 6 км северозападно от покрайнините на град Донецк) по фронта Авдеевка - Донецк.

Північніше населеного пункту Опитне, той що на Донецькому напрямку поряд з Авдіївкою є просування вперед українських підрозділів.

Якись час тому бійці 53-ї бригади ЗСУ відкинули російських окупантів з цієї ділянки і вже закріпилися на нових позиціях.https://t.co/gsn203vurC pic.twitter.com/Gi7nvc2AMQ — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) July 5, 2023

(КАРТА) Все още украинската армия не е потвърдила, че контролира Клещеевка - боевете там продължават, въпреки че вчера руският пропагандист Александър Сладков заяви, че руснаците се били оттеглили от града.

Clearing trenches around Klishchiivka. The forest plantations just west of the settlement are almost all cleared while Russian forces have been knocked out of two important positions. The decisive heights are soon back fully under AFU control again. pic.twitter.com/D6EW9EOEBn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2023

ВСУ са освободили важна височина северно от Клещеевка, от която се вижда пътят към селището. Руските войски пък са се изтеглили от горските ивици на запад и югозапад. Руският "Телеграм" канал "Рибар" пише, че руснаците успявали да удържат украинския натиск в това направление въпреки численото преимущество на ВСУ.

А руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ "Телеграм" канала WarGonzo, съобщава, че украинските части пробиват към Клещеевка от запад и северозапад. Имало е контраатака на силите на Москва към Дъбово-Васильовка и към Богдановка. Те също така се опитвали да отблъснат Въоръжените сили на Украйна в района на Орехово-Васильовка, но всичките им операции били без успех.

Руски източници твърдят, че украинските сили са извършили нападения по направленията Лиман, Бахмут, по линията Авдеевка - Донецк, на границата между Запорожка и Донецка област и в западната част на Запорожка област. Украинският заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб генерал Олексий Хромов съобщи вчера, че ВСУ са напреднали 7.5 км в контролираната от Русия територия в Западна Запорожка област и по административната граница между Запорожка и Донецка област. Хромов заяви, че украинските сили са освободили девет населени места и 160 кв. км територия от началото на контраофанзивата на 4 юни.

(КАРТА) При Велика Новоселка, на границата между Запорожка и Донецка област, се твърди, че Приютно вече е под контрола на украинците, но все още не е потвърдено визуално. Украинската атака на Старомайорско продължава. Съобщава се, че ВСУ вече са навлезли в покрайнините. Освен това провеждат разузнаване в покрайнините на Урожайно.

Информацията на "Рибар" за това направление е, че действайки на малки групи, украинците най-вероятно се опитват да проучат руската отбрана, за да се подготвят за широкомащабно настъпление.

В направление Херсон няма особена промяна. Публикувани са кадри, от които се вижда как руснаците хвърлят управляеми бомби върху вилите западно от Антоновския мост, където са се окопали украинските войски.

Footage of RuAF trying to oust Ukrainian forces from the dacha's west of the Antonivskyi bridge on the left bank of the Kherson region. Ukrainian forces managed to grab a foothold since a week on the other side of the Dnipro river while Russian force struggle to remove them. pic.twitter.com/c2luH40sQB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2023

Междувременно се появиха множество геолокализирани кадри на украински удари по ключови военни и логистични обекти на руснаците в окупираните територии. Освен за второто мащабно нападение по Макеевка, има снимки от 5 юли на очевидни украински удари по руските позиции край Дебалцево (52 км североизточно от Донецк).

This morning, some Russian sources claimed that there were strikes somewhere in the Debaltseve area. pic.twitter.com/pidNN0zN6C — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 5, 2023

Геолокализирани кадри показват и последиците от предполагаем украински удар по железопътна гара в Ясинувата (на 6 км североизточно от град Донецк).

Strikes/explosions at a railway station in Russian-occupied Yasynuvata, near Donetsk. Now. pic.twitter.com/Dlv0DyKonP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 5, 2023

Ясно могат да се видят и последиците от предполагаем ракетен удар с HIMARS по сградата на руската окупационна администрация във Волноваха, Донецка област (на 35 км югозападно от град Донецк).

Russians report strike on an administration building in Volnovakha pic.twitter.com/ZTn8e7RwZ4 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 5, 2023

Руски военни блогъри твърдят, че украинските сили са атакували руски позиции край Якимовка, на 16 км югозападно от Мелитопол в Запорожка област, и са се опитали да ударят Бердянск (в същата област) с крилати ракети Storm Shadow. Руски източници казват, че системите за противовъздушна отбрана са свалили украинска ракета в района на Бердянск. Местен канал в Херсонска област също твърди, че руската ПВО се е активирала край Скадовск, на 60 км югоизточно от град Херсон.

През изминалата нощ имаше и руски обстрел, който взе цивилни жертви в Лвов: Руски обстрел близо до украинската граница с Полша, има жертви (ВИДЕО)



ISW дава и обновена оценка за ситуацията около АЕЦ "Запорожие", макар тя да не е по-различна от предходната. На 5 юли украинските и руските официални лица запазиха изострената си реторика по отношение на АЕЦ-а след твърденията за възможна атака срещу централата през нощта на 4 срещу 5 юли, каквато нямаше. Русия вероятно продължава да създава информационни условия за евентуална атака под фалшив флаг срещу АЕЦ-а, но засега е малко вероятно да предизвика радиологичен инцидент, смятат американските експерти.

Поставен е и акцент върху материала на Financial Times, който се позовава на източници, твърдящи, че китайският президент Си Дзинпин лично е предупредил Владимир Путин да не използва ядрени оръжия в Украйна. Вчера в Actualno.com писахме по темата - припомнете си тук.

От украинските власти дойде и нова информация за използваните от Русия ирански дронове. Те твърдят, че Москва продължава да се снабдява с безпилотни машини "Шахед" и създава условия за производство на тези безпилотни самолети в Русия - с помощта на Иран. Олексий Хромов от Генщаба на Украйна заявява, че Русия е получила от Иран до 1800 дрона, от които 1600 са от типа "Шахед", 200 са от неуточнени типове. Хромов добавя, че Техеран постоянно попълва руските запаси и че Русия е постигнала споразумение с Иран за производство на безпилотни летателни апарати в Република Татарстан.

