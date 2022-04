Сателитни снимки показват нов масов гроб в Мариупол

В четвъртък Maxar обяви, че по снимки се забелязва първият масов гроб, който е бил разширен до старо местно гробище. Предполага се, че там са погребани поне 200 души.

New Maxar satellite imagery of the Mariupol area shows a second cemetery that has expanded over the past month and includes several 40-meter trenches that look likely to become new grave sites. The cemetery is near Vynohradne, 12km east of Mariupol. 📸: @Maxar pic.twitter.com/JsyMXvHFG9