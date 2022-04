Спътникови снимки показват масови гробове в Мариупол

Още: Последният бастион на Мариупол. Какво представлява заводът "Азовстал", щурмуван от Русия

Руските войски контролират по-голямата част от Мариупол след седмици на бомбардировки и сражения, но част от украинските сили остават в големия стоманодобивен завод в града. Президентът Путин се отказа от плановете си да щурмува завода "Азовстал" и вместо това нареди на войските да го блокират.

The alleged mass grave near #Mariupol was found from a satellite. The Maxar images show a trench in the village of #Mangush that is more than 300 meters long. It could contain thousands of bodies, said Petr Andryushchenko, an adviser to the city's mayor. pic.twitter.com/bNlsDwNlsK