"Сбъркана работа": Мъск коментира ареста на Джорджеску

"Току-що арестуваха човека, който спечели най-много гласове на президентските избори в Румъния. Това е сбъркана работа". Така Илон Мъск реагира в социалната мрежа Х на задържането на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску. Съветникът на Тръмп неколкократно критикува в последните седмици анулирането на президентските избори в Румъния, като го нарича "подкопаване на демокрацията". Коментарът на Мъск дойде часове след като бившият независим кандидат за президент Калин Джорджеску беше задържан от полицаи и отведен за изслушване в прокуратурата. Още:

Румънските прокурори заявиха, че са започнали наказателно разследване срещу победителя в анулирания първи кръг на президентските избори Калин Джорджеску по няколко обвинения, включително пропагандиране на антисемитизъм. Според румънската телевизия "Диджи 24" бившият проруски кандидат за президент е обвинен в престъпления, свързани с подстрекаване на действия срещу конституционния ред, съобщаване на неверни информации, фалшифициране на декларации и пропагандиране на култ към лица, обвинени в геноцид, пише БТА. Още: Румънската прокуратура потвърди, че е започнала наказателно разследване срещу Калин Джорджеску

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu