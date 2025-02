Арестуваха бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску (ВИДЕО)

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан от полицията и отведен за разпит в Главната прокуратура, съобщиха румънски медии, цитирани от БТА. Той ще бъде разпитан по дело, отнасящо се до финансирането на предизборната кампания. Джорджеску е бил спрян от полицията, докато е пътувал в автомобил, и е отведен със заповед в прокуратурата. Срещу него се води и разследване от Главната прокуратура, в което е обвинен в участие във фашистка организация и пропагандиране в публичното пространство на противоречиви идеологии и исторически личности като маршал Антонеску.

‼️ Romanian presidential candidate Calin Georgescu detained



Calin Georgescu, a pro-Russian candidate in the presidential election, the results of which were canceled due to alleged Russian interference, has been detained in Romania.



The politician's car was stopped on the road… pic.twitter.com/jVy8n1i0ke