Северна Корея разполага в Курск нови ракетни системи, дегизирани като автомобили (ВИДЕО)

В Курска област на Руската федерация Северна Корея вкарва в действие нови ракетни системи, замаскирани като граждански автомобили. Това се вижда на кадри, публикувани от прокремълски военни медии. Твърди се, че става въпрос за 122-милиметрови многоцелеви ракетни установки от севернокорейската армия. Известно е, че азиатската страна, която е съюзник на Кремъл, разполага със 122-мм системи BM-11, копия на съветските "Град", както и с 240-мм М1991 с обсег 60 км, първоначално предназначени за поразяване на Южна Корея. На кадрите обаче се виждат непоказвани досега системи.

Още: Зеленски: Не съм говорил за 200 хиляди миротворци, но за да се спрат руснаците, е нужна милионна армия

Те са дегизирани като цивилни камиони без идентифициращи военни знаци - тактика, използвана от Северна Корея (а сега и от Русия), вдъхновена от ислямистките групировки в Ирак и Сирия и въоръжените сили на Иран.

Същите дегизирани системи бяха показани по време на парада по случай 75-годишнината на Северна Корея през 2023 г., коментират украински източници и беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

North Korea deploys new rocket systems disguised as civilian vehicles near Kursk; Ukraine anticipates reinforcement of Russian forces with DPRK artillery crews



Pro-Kremlin military media have released footage allegedly showing new 122-mm multiple rocket launchers (MRLs) from the… pic.twitter.com/X4KUAN2KiL — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2025

Още: Рюте: Загубата на Украйна ще струва на НАТО допълнителни трилиони долари

Russia is using North Korean MLRS systems, mounted inside regular trucks, in the Kursk region. The system was first seen in a 2023 Pyongyang parade. pic.twitter.com/LK303CCdyr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2025

Помощта на Пхенян за Москва и очакванията за още

Северна Корея вече е предоставила на Русия 170-милиметрови самоходни артилерийски системи Koksan, балистични ракети KN-23, а също противотанкови и противовъздушни системи. Страната помага на режима на диктатора Владимир Путин и с човешки потенциал - най-малко 11 000 севернокорейски военни бяха изпратени в Руската федерация, за да се сражават срещу украинската армия в Курска област, а жертвите са много.

BBC, позовавайки се на западното разузнаване, твърди, че приблизително 1000 севернокорейски войници са убити, а други 3000 са ранени, изчезнали или пленени по време на боеве: 1000 севернокорейски войници вече са загинали в Курск.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Официално е потвърдено, че само двама войници от Северна Корея са пленени от украинците. Украинските сили съобщават, че севернокорейските войници често избират самоубийството пред това да се предадат: Какво очаква севернокорейците в Украйна, ако се върнат вкъщи?

The New York Times, позовавайки се на източници от Пентагона, съобщава, че се очаква Пхенян да изпрати още подкрепления в Русия в рамките на два месеца, въпреки че не са разкрити никакви подробности: КНДР планира да изпрати подкрепления в Русия до два месеца: The New York Times.

Началникът на украинското военно разузнаване Кирило Буданов заяви пред War Zone, че Киев очаква пристигането на севернокорейски артилерийски и ракетни части в руската област Курск, а не на пехотни сили.

Още: Буданов: През 2025 г. Северна Корея планира да прехвърли на Русия поне 150 балистични ракети