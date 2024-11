Първата севернокорейска гаубица е забелязана в Русия: Как тя застрашава Украйна? (СНИМКА)

Първата самоходна гаубица с далечен обсег на действие M1989 Koksan ("Коксан"), севернокорейско производство, беше заснета в руския град Красноярск. 170-милиметровото оръжие е било придвижено с железопътен транспорт.

Според експерти тази система представлява заплаха за украинската артилерия с голям обсег на действие, а освен това Руската федерация получава достъп до 170-милиметрови боеприпаси, които се намират в арсенала на Северна Корея.

Militarnyi - изданието на украинската армия, пише, че снимките са разпространени от руски пропагандни медии. Твърди се, че превозното средство на железопътната платформа има характерното петколесно гъсенично шаси на самоходната гаубица М1989 Koksan.

Още: Сеул: Севернокорейските войски, пратени в Русия, вече участват активно в бойни действия

🇰🇵🚂 North Korea’s 170mm M1989 Koksan howitzer was reportedly spotted in Russia, transported by rail. The exact location and timing remain unclear. Previously, ATESH resistance movement reported that Russian gunners were being trained on North Korean artillery systems. pic.twitter.com/44ky3t7rbc