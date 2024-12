Западните ракети смиряват Русия - нови данни. Руски страх за нова украинска офанзива като в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

431 авиационни бомби е използвала Русия за удари по цели в Украйна през първите 12 дни на декември 2024 година. За сравнение, през първите 12 дни на ноември, 2024 година руснаците са употребили 1472 авиобомби за операции срещу Украйна. А през целия ноември, руските авиобомби, хвърлени по Украйна са над 3000 – и тук говорим само за т.нар. умни бомби (КАБ). Данните са на украинския генщаб – официална статистика.

Какво се променя за такъв драстичен спад през декември – едва 30% от количеството хвърлени от Руската федерация бомби през ноември? Разрешението от страна на САЩ, Великобритания и Франция за Украйна да използва без ограничения балистичните ракети ATACMS и крилатите ракети Storm Shadow/SCALP.

Всъщност, между 1 ноември и 20 ноември е имало едва 1 ден, в който Русия е използвала по-малко от 100 авиобомби срещу Украйна – отново статистика на украинския генщаб. На 18-ти срещу 19-ти ноември станаха факт първите украински удари със западни ракети на руска територия (Курска и Брянска област) – и от 20-ти ноември Руската федерация в нито един ден и до днес не е използвала за 24 часа 100 или повече авиобомби, а през декември няма ден, в който Русия да е използвала над 60 авиобомби. Вероятно и лошото време влияе, но е факт, че не е само то, пише опозиционното руско издание "Агентство", свързвано с Михаил Ходорковски.

Очевидно е – западните ракети в ръцете на Украйна принудиха руснаците да изтеглят по-назад щурмовата си авиация, с което се увеличава дистанцията на полета т.е. трябва повече гориво и няма как самолетите да носят толкова бомби, колкото преди 20-ти ноември. Освен това, украинците предприеха серия удари за унищожаване на руски радари в окупираните от руснаците украински земи и в пограничните руски райони – което вероятно застрашава оперативната сигурност на руските военни пилоти, коментира ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Отделно, украинската правозащитна организация Truth Hounds изчисли в скорошен доклад, че украинската армия е унищожила най-малко 33 руски изтребителя Су-34 между февруари 2022 г. и септември 2024 г., а Международният институт за стратегически изследвания (IISS) по-рано пресметна, че Русия разполага с приблизително 112 изтребителя "Сухой" от различни модели. Това също влияе на способностите на Русия да бомбардира Украйна.

ISW обръща внимание и на още нещо – информацията, че генерал-майор Дмитрий Овчаров е освободен като командващ Трета общовойскова руска армия. Основна причина, според вътрешен източник, не е тиражираната от руски телеграм канали версия, че Овчаров лъжел какъв точно е руският напредък в неговата зона на фронта в Украйна – Северското направление, а че подчинените му позволили на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да пленят непокътнат танк Т-90М, най-модерният руски танк на бойното поле в Украйна: Куп арести на руски военни, лъгали че частите им напредват в Украйна. Убит е известен руски пропагандист

Жестока интензивност на боевете в Украйна – четвърти пореден ден с над 200 руски пехотни атаки, което никога досега не се е случвало във войната. За денонощието на 13 декември руските пехотни атаки са 205. Руснаците са използвали и 51 авиобомби, като 19 от тях са употребени в Курска област т.е. на руска територия – там, където украинската армия влезе и отцепи голям плацдарм, който все още е в рамките на между 500 и 700 квадратни километра, след над 2 месеца систематизирани, но неуспешни опити на руската армия да направи решителен пробив. Рязък спад има и за руската артилерия – 1000 изстреляни снаряда по-малко на дневна база, т.е. общо 3200 за 13 декември, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 62 отбити руски пехотни атаки в това направление. Във Времеевското направление е имало 35 руски пехотни атаки, а то е спомагателно на Кураховското от юг – в Кураховското направление атаките са малко на фона на руската активност през последните месеци, само 27. 24 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, още 10 – в Купянското, което е на север. Целта на руската армия в тези две направления остава пробив през реките Жребец и Оскол на колкото се може повече места – говорител на една от украинските бригади в Лиманското направление коментира, че руснаците събират сили за още по-интензивни боеве и най-после пробив някъде в районите на Терно, Ямполовка, Макеевка, което месеци наред е непосилна за тях задача. 22 руски пехотни атаки е имало в Курска област, в Торецкото направление също са извършени 10 руски пехотни атаки:

(КАРТА) В Кураховското направление по украински данни джобът на южния фланг на Курахово, между Благодатно и Дално, вече е овладян от руската армия. Превзети от руснаците са Хановка, Весели Гай и Успеновка. Заради този джоб имаше много критики към украинското командване – защо не изтегля по-рано украинските части при Хановка. Има геолокализирани видеокадри, показващи руски войници в центъра на Успеновка. Дали има обкръжени украински части – ISW отчита твърдения в руски военнопропагандни телеграм канали, че малък брой украински войници са били приклещени, но украинското командване "Хортиця" отрича да има обкръжени украински части. Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, също обръща внимание на случилото се и го описва като бъркотия и хаос от украинска гледна точка: "Ситуацията е такава, че момчетата явно ще трябва да бъдат изведени през сивата зона, поне не е през червената. Цялата тази гадост е заради глупави заповеди, заради лъжи в докладите, поради желанието на някакви изроди да служат, поради факта, че няма контролен механизъм/възможност за обжалване на заповеди на оперативния командващ, поради факта, че няма механизъм за наказание за подобни престъпления. Имам чувството, че в Наказателния кодекс в края на третата година от войната липсват куп членове за наказания за неоправдани загуби на личен състав, за глупави заповеди, довели до тежки последици. Просто глупостта на някои командири си остава, те дават най-глупавите инструкции, които хората отказват да изпълняват, ядосват се, че някой е по-кадърен и започват да поставят поредната глупава задача". Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, добавя, че вече има руски позиции в квартал "Южни" в самия град Курахово:

(КАРТА) Що се отнася до Покровското направление, оценката на Алекс е, че руснаците продължават да не предприемат действия за фронтална атака на град Покровск, а се опитват да разширят плацдарма си от юг, по фланга на града. Става въпрос за линията Новотроицко – Новооленовка – Пушкино. Хвърлят много пехота, но малко бронирани средства в подкрепа, пише Алекс (КАРТА). Контролираме Пушкино, по непотвърдена информация и Шевченко и се целим в Новооленовка, твърди "Рибар". Времето е благоприятно за руснаците, основната им идея е с малки щурмови групи да стигнат до покрайнините на Покровск и да укрепят там позиции, вече няколко техни щурмови групи бяха унищожени, добавя и друг украински военен – Станислав Бунятов, оператор на дронове в батальона "Айдар". Говорителят на "Хортиця" полковник Назар Волошин увери, че няма никакви диверсионни и щурмови руски групи в рамките на Покровск:

