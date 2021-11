Шефът на ЦРУ е на посещение в Москва

Секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев се срещна в Москва с директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Уилям Бърнс. Страните обсъдиха руско-американските отношения", се казва в краткото съобщение.

Бърнс е служил като посланик на САЩ в Москва от 2005 до 2008 г.

Biden's nomination of William J. Burns as CIA Director should help restore honesty to CIA analysis, says @raymcgovern. As Ambassador to Russia in 2008, Burns warned that Moscow saw US moves to bring Ukraine into NATO as a security threat. https://t.co/fDrei4cZ14