Лудогорец продава една от големите си звезди в Серия А

Лудогорец е много близо до това да продаде една от големите си звезди в италианската Серия А. Става дума за 27-годишния национал на Полша Якуб Пьотровски, който може да подсили отбора на Удинезе. Това разкриха медиите в родината на вътрешния полузащитник. Информацията пък бе потвърдена и от италианското издание „Calciomercato“. Според информациите сделката между „орлите“ и „фриуланите“ е въпрос на часове.

Ръководството на Лудогорец вече води преговори с колегите си от Удинезе за трансфера на Якуб Пьотровски. Очаква се до края на настоящата седмица да има развитие по сделката за правата на полския полузащитник.„Бианконерите“ искаха халфа още през миналото лято, но тогава до сделка не се стигна, тъй като шефовете на разградчани решиха да не го продават, за да запазят състава и да атакуват влизане в основната фаза на Шампионска лига. Сериозен интерес към Пьотровски има и от страна на гръцкия гранд Панатинайкос, който също е изпратил оферта за поляка. Турският Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов, също следи отблизо ситуацията.

Jakub Piotrowski is in talks to join Udinese Calcio 🇮🇹



The 27 y/o midfielder could reunite with Kosta Runjaić, now Udinese coach, with whom he worked at Pogoń Szczecin



Last summer, Udinese had already shown interest in the Polish international



✍️ @UEFAComPiotrK pic.twitter.com/6RIuifiNT4