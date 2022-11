Шолц промени отношението си към Путин, обяви Ердоган, Германия отрече

В телевизионно предаване той твърди, че преди месец Шолц е имал различно отношение към Русия, но сега е стигнал до извода, че трябва да се търсят общи позиции.

Suddenly: German Chancellor Scholz changed his position on Russia, Turkish President Erdogan said. He claims that a month ago Scholz had a different attitude towards Russia, but now he believes that "we need to look for common positions" pic.twitter.com/YaK3qIHB2w