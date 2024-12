Шолц се обърна с послание към Путин

Германия ще подкрепя Украйна, докато е необходимо. Помощта на Берлин за Киев няма да спре. Това написа в социалната мрежа Х германският канцлер Олаф Шолц след посещението си в Украйна.

"Моето послание от Киев към Путин: Ние сме [ангажирани] в това за дълго. Нашата подкрепа за Украйна няма да спре, докато е необходимо."

Припомняме акценти от посещението на Шолц в Киев на 2 декември: Показаха на Шолц украинските аналози на "Шахед" и "Ланцет" (СНИМКИ).

И критиката, която дойде от самата Германия, относно обявения от него нов пакет помощ за Украйна: Шолц отиде в Киев с празни ръце. Той лъже: Бившите политически партньори на канцлера го съсипаха от критики

