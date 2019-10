Шотландия и Уелс поискаха отлагане на Brexit с писмо до Джонсън и Юнкер

Докато всички на Острова очакват да видят дали Борис Джонсън ще успее да събере гласове за подкрепа на сключената сделка за Brexit с Брюксел, шотландският и уелският първи министър изпратиха писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер с искане за отсрочка, за да анализират и реагират адекватно на предлаганото споразумение за Brexit или за организирането на нов референдум, който да реши върпосът веднъж за винаги.

Letter from Scottish and Welsh First Ministers to Donald Tusk asking for him to support Brexit extension to allow scrutiny and time for 2nd referendum pic.twitter.com/QruinTlVBa — Nick Eardley (@nickeardleybbc) October 21, 2019

Keep sharing! I and 258050 others have signed the open letter demanding a #PeoplesVote on Brexit - add your name to it here: https://t.co/FG1intBsPw ✍️ — Rebs (@ManiacalMadam) October 21, 2019

Boris Johnson not signing Brexit delay letter 'changes nothing' and request still counts, EU says pic.twitter.com/yZ8xaM9BEb — The Independent (@Independent) October 21, 2019

Bercow now rules Britain !! Brexit: Speaker may block PM's push for Commons vote on his dealhttps://t.co/v4oYYi7Uzq pic.twitter.com/JdmLnbfhsr — Simon 🇬🇧英国/日本🇯🇵 (@Simon88UK) October 21, 2019

Никола Стърджън и Марк Дрейкфорд са писали и до премиера Борис Джонсън напомняйки му, че сделката изисква съгласието както на парламента на Шотландия, така и на Националното събрание на Уелс, за да могат те да изпълнят конституционно заложените им функции. "И двете ни правителства вярват, че сделката, която сте договорили с ЕС, ще бъде още по-вредна за Уелс, Шотландия и Обединеното кралство, отколкото предишното неприемливо споразумение, направено от вашия предшественик...Важно е вашето правителство да зачита деволюцията, процеса на законодателно съгласие и всички решения за съгласие, до които шотландският парламент и национално събрание могат да стигнат."Тук можете да видите пълният текст на писмото.Темата зав същото време все по-често започва да се използва в речите на политиците на Острова, а призивите за това от улицата не спират. Инициативата " People's vote " събра вече над 258 000 подписа за това британския народ да реши съдбата на Brexit. Мотивите са, че сделката не събира досатъчно подкрепа и затова хората трябва да имат последната дума -Кампанията подеха и няколко медии, които поддържат провеждането на втори референдум и оставането на Великоритания в ЕС.Междувременно, дебатътвече има своя отговор. На 19 октомври той изпратил две писма до председателят на ЕС Доналд Туск - едното, с искането за отлагане на Brexit без подписа му, и второ - подписано писмо с обяснение, че отлагането би било грешка. "Това, че Борис Джонсън не е подписал писмото, с което се иска отлагане, не променя факта, че такова е поискано" , коментира пред журналисти в Брюксел говорителят на ЕС, цитиран от The Independent.Лидерите на Европа вече дават сигнали за своето решение. The Times обяви , че бързо сондиране сред лидерите е показало, че Brexit се отлага за 2020г.обаче по-късно излезе с позиция, че никой няма интерес от поредно отлагане, предава AFP. Преди това министърът на външните работи наХайко Маас заяви, че Берлин е готов да подкрепи „кратко техническо“ отлагане на излизането на Великобритания от ЕС, в случай че правителството в Лондон се нуждае от повече време, за да спечели одобрението на парламента за новото споразумение. И на фона на целия хаос, всички очи са взрени в Джон Бъркоу - председателят на Камарата на общините трябва да реши след по-малко от час, дали още днес да не се дебатира и гласува за втори път "сделката Джонсън". От кръга на премиера вече се похвалиха, че са събрали нужните гласове за подкрепа. В неделя парламентът не постигна съгласие и отложи гласуването на споразумението за тази седмица.