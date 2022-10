Щайнмайер след визитата в Киев: Всичко е много по-страшно, отколкото си го представяме в Германия

Всеки, който може да мисли и съчувства, иска боевете в Украйна да спрат, но войната може да свърши само при зачитане на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, каза Щайнмайер.

Той също така добави, че сега няма усещане, че Москва е готова да преговаря за мир с Украйна и Запада. Освен това германския президент говори и за това, че според него търговските отношения не водят до политическо сближаване. Затова Германия трябва да намери нов подход към Китай и да намали едностранната си зависимост от него, заяви още той.

Припомняме, че по време на посещението на Щайнамер в района на Чернигов той трябваше да слезе в бомбоубежище заради сигнала за тревога. Там той разговаря с местните. По време на среща със Зеленски Щайнмайер обеща да прехвърли на Украйна 2 MLRS Mars II, нови самоходни оръдия и системи за противовъздушна отбрана.

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.



While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.



A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.



📷: dpa pic.twitter.com/VRAyrQD7Fl