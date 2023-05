Ще горят в Ада: Киев потвърди за руски обстрел на Бахмут с фосфорни бомби (ВИДЕО)

"Нямат достатъчно боеприпаси, но имат достатъчно фосфор. Рашистите обстрелват със запалителни боеприпаси неокупираните части на Бахмут. Ще горят в Ада", се казва в съобщението. От министерството очевидно визират постоянните оплаквания на ЧВК "Вагнер", които са хвърлени в Бахмут от руска страна, че са свършили боеприпасите и че не им доставят муниции. Въпреки това обаче очевидно с форфорните бомби руските окупатори не срещат затруднения и нямат никакви скрупули да ги използват.

Форфорните боеприпаси са забранени с международни споразумения, тъй като са изключително опасни и нанасят жестоки поражения. Руската федерация не е подписала споразуменията обаче и вече многократно ги е използвала откакто нахлу в Украйна.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



