Пригожин псува руското военно министерство на фона на трупове на ЧВК Вагнер (ВИДЕО)

Видеото буквално е изпъстрено с псувни.

❗️Explicit content warning! Prizohin films himself in front of a large number of corpses, and in an unusually aggressive manner puts forward demands to Russian military leadership to provide more ammunition. pic.twitter.com/ZjikU2EnZM

Пригожин вече даде скандално интервю пред руския пропагандист Семьон Пегов отново на тази тема, само преди няколко дни: Пригожин заплаши да изтегли ЧВК Вагнер от Бахмут (ВИДЕО)

Малко след интервюто си при Пегов, Пригожин говори и как ЧВК Вагнер загубили 103 бойци за 160 метра напредък в Бахмут:

Prigozhin released an audio statement claiming Wagner today lost 103 people capturing 160 meters of land in Bakhmut.



Seems wildly opposite to Russian propaganda' claims that Russia is grinding down the Ukrainian army in the Donbas. pic.twitter.com/DcBkmK3CtT