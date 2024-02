Щети по цивилна инфраструктура в Одеса след нощната руска атака

Няма жертви или ранени в резултат на нападението. Било е разбито стъклото на недовършената многоетажна сграда, пробит е и покривът, има повредени тавани и счупени прозорци в сградата на учебното заведение.

Служители на службите за спешно реагиране и служители на правоприлагащите органи са на място и документират размера на щетите. Не са предоставени допълнителни подробности за нападението. За щети се съобщава и в Николаев, където също имаше атака с безпилотни самолети.

Още: Армия "Дронове": Зеленски издаде указ за нов род войски в Украйна (ВИДЕО)

Russia has attacked southern regions of Ukraine with drones. The AFU overnight shot down 11 out of 17 "shahed" drones that Russia attacked with, the Air Force said. Civilian infrastructure was damaged in Mykolaiv and Odesa as a result of the attack. pic.twitter.com/qgTg8e78cK