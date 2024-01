Швеция изпраща войски в Латвия, латвийският министър на отбраната не крие радостта си

Предупреждавайки, че Русия "се опитва да дестабилизира цяла Европа" със заплахи, дезинформация и кибератаки, Кристершон заяви, че "естественото място на Швеция е в НАТО" и че "няма да губи време в очакване на окончателните ратификации". Припомняме, че Швеция все още чака одобрението на Турция и Унгария на кандидатурата ѝ за членство в НАТО, която тя подаде през май 2022 г., едновременно с Финландия.

"Ние и нашите съседи живеем в непосредствената сянка на руската агресивна война в Украйна. Заплахите, дезинформацията и кибератаките на Русия се опитват да дестабилизират цяла Европа", заяви Кристершон на национална конференция в Селен, Западна Швеция.

"Швеция има уникални военни способности - във въздуха и във водата, с разузнавателен капацитет и войници, пригодени за зимни условия. Ние ще допринесем за отбраната и възпирането на НАТО и сме готови да предоставим сухопътни единици за отбраната на балтийските държави. Днес мога да кажа, че насоката на правителството ни е да участваме с редуциран батальон като част от ръководените от Канада военни сили в Латвия", допълни той.

Министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс не скри радостта си от новината.

"Доволни сме от това важно решение, което, заедно с предстоящото приемане на Швеция в НАТО, ще бъде значителна инвестиция в укрепването на регионалната сигурност и отбраната на Латвия", написа той в X като завърши на шведски: "Tack Sverige!" ("Благодаря, Швеция!").

