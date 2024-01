След масираната руска атака: Балтийските страни зоват за повече ПВО за Украйна

Още: Лондон изпраща 200 ракети за противовъздушната отбрана на Киев

Науседа написа в Twitter, че "украинците правят чудеса с противовъздушната отбрана, която Западът им е осигурил, но се нуждаят от повече".

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD