Синът на руския пропагандист Соловьов с прическа и черен лак отказва да се бие в Украйна (СНИМКИ)

И двамата синове на Соловьов са във възраст, в която спокойно могат да бъдат призовани да воюват на фронта. Но нито един от тях не бърза да го направи.

ОЩЕ: Руски пропагандист към войниците: Не се бойте от смъртта, животът е силно надценен (ВИДЕО)

"Даниил Соловьов каза, че не може да сключи договор с руското министерство на отбраната и да отиде да защитава Донбас, защото вече има договор с лондонска агенция за модели“, иронизират единия от синовете на видния пропагандист на страницата "Думминг Тупс (Анк-Морпорк)" в Twitter.

Източник: Facebook

Източник: Twitter

While his dad calls for bombing the decaying West with nuclear weapons and stands up for traditional values, Vladimir #Solovyov's son Daniel lives in #London and shows off his stylish makeup and manicure. pic.twitter.com/9Yhj0ouEBX