Сирени за тревога в Киев, докато председателят на ЕП даваше пресконференция със Зеленски (ВИДЕО)

Тя пристигна в украинската столица днес за Деня на Европа, 9 май. Изявлението ѝ заедно със Зеленски явно обаче не премина по план, макар че украинският лидер успя да довърши изказването си. След това, под звуците на алармата, той и Мецола бяха изведени на по-безопасно място, тъй като даваха брифинг на открито.

In Kyiv, the alarm sounded during Zelensky's joint press conference with the President of the European Parliament, Roberta Metsola. She arrived in Kyiv for Europe Day. pic.twitter.com/A9f5rw9SII