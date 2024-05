Кадиров се изхвърли как ще принуди Зеленски да капитулира (ВИДЕО)

Кадиров подчерта, че това, което руската армия трябвало да превземе, са Харков и Одеса. Руски военни части няма в околовръст от няколко десетки километра и от двата града, като в случая с Одеса са даже стотици - разстоянието между пристанищния град и град Донецк е 700 километра, а руснаците са на само около 50-тина километра западно от Донецк за момента: Руски танк стреля по руска щурмова група: Настъплението в Украйна се забавя (ВИДЕО)

"След това ще принудим Зеленски да подпише необходимото", добави чеченският лидер. А под видеото с думите му има присмех - с видеа в TikTok ли ще превземаш?

Присъствието на Кадиров на церемонията във възхвала на Путин само демонстрира в какво здравословно състояние е чеченцът – явно доста лошо: "От камък е!": Рускиня възхвалява бицепса на Кадиров, той едва се държи на краката си (ВИДЕО и СНИМКИ)

