Сириец нападна с нож минувачи в Австрия, има жертви (СНИМКА)

Сирийски бежанец нападна с нож минувачи в Австрия. Един младеж е загинал, а петима души са ранени. Нападението е станало в град Филах в южната част на страната. По данни на австрийската полиция на 15 февруари 2025 г. нападението е станало на централната улица на града. По време на нападението мъжът е викал: "Аллах акбар", отбелязват местните медии.

Загиналият е 14-годишно момче. С ред петимата ранени двама се намират в критично състояние. Възрастта на ранените е между 14 и 32 години. Не се уточнява дали нападателят умишлено е избирал жертвите си по възрастта.

Още: Нападател откри огън в шведско училище, има жертви и ранени (СНИМКИ)

Заподозреният за нападението е задържан от полицията. Това е 23-годишен бежанец от Сирия, който е търсил политическо убежище в Австрия и има право за пребиваване в страната. Нападателят е задържан от очевидец на нападението - куриер, също от сирийски произход - той ударил, извършителя на престъплението с колата си. В момента на задържането си от полицията нападателят бил с усмивка на лице и вдигнати нагоре показалци (този жест се асоциира с радикалните ислямски групировки).

