Сирски обяви, че изтегля украинската армия от Авдеевка. Шестима украинци удържат 100 руснаци (ВИДЕО)

Причините за изтеглянето

Сирски обяви новината след полунощ българско време на 17 февруари на официалната си страница във Facebook. "Въз основа на оперативната обстановка, която се разви около Авдеевка, с цел да избегнем обкръжаване и да запазим живота и здравето на военнослужещите, реших да изтегля нашите части от града и да премина към отбрана на по-изгодни линии", написа генералът.

More and more footage from Russian sources coming out of Avdiivka. It is pretty safe to say now that Ukrainian troops have left most positions in the city. pic.twitter.com/7IdKlscvhz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2024

Той отбелязва, че украинските защитници достойно са изпълнили военния си дълг, направили са всичко възможно да унищожат най-добрите руски военни части, а също така са нанесли значителни загуби на нашествениците в жива сила и техника.

"Предприемаме мерки за стабилизиране на ситуацията и запазване на позициите си. Животът на военнослужещите е най-висока ценност. Във всеки случай ще върнем Авдеевка. Слава на Украйна", закани се Сирски.

Обкръжени украински войници

От дълго време в града в Донецка област се водят тежки боеве. Вчера вечерта Таврийските сили (действащи в това направление) обявиха, че няколко украински бойци са били пленени от руснаците. "Врагът продължава да извършва артилерийски атаки и масирани бомбардировки, като на практика изтрива града от лицето на земята. Противникът хвърля всичките си резерви в атаката, прехвърляйки ги от други направления, и се опитва да пробие отбраната ни", каза ръководителят на силите Олександър Тарнавски, цитиран от УНИАН.

Според генерала украинските бойци удържат руската атака, но агресорът има количествено превъзходство над защитниците във всички отношения - личен състав, артилерия, авиация. "Украинските войници маневрират от разрушените позиции и се закрепват на нови отбранителни линии. Подчертавам, че приоритет е запазването на живота на нашите войници. Затова, ако е необходимо, те се оттеглят на нови позиции. За съжаление, по време на едно от тези излизания няколко наши войници попаднаха в плен. Ние ще се борим за освобождението на всеки бранител", заяви Тарнавски.

Генералът увери, че се извършва евакуация на ранените, въпреки че тя е затруднена от непрекъснатия обстрел. "В момента на нашите защитници се прехвърлят необходимите резерви. Снабдяването с боеприпаси също остава ефективно", каза той.

За да се "разбере мащабът на настъплението на противника", Тарнавски отбеляза също, че от началото на годината до вчера в Таврийското направление руснаците са загубили 20 018 войници, 199 танка и 481 бойни бронирани машини. Повечето от тези загуби се случват именно в Авдеевка.

Междувременно Трета отделна щурмова бригада, която се притече на помощ в Авдеевка, за да осигури ротация и безопасно изтегляне на силите, отбеляза, че нахлуващите руски войски почти са обкръжили украинските сили, но не са успели да затворят пръстена.

"For more than 12 days, our soldiers, sergeants and officers have been taking full responsibility in the city of Avdiivka. As for the maneuvers, there are certain stages of these actions. First, we have to leave some positions, because it is simply leveled with the ground.… pic.twitter.com/7jttzeaPeV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2024

Заместник-командирът на Трета щурмова бригада Родион Кудряшов пък каза друго - че в един от районите в Авдеевка защитниците от бригдата са били напълно обкръжени, но са успели да се измъкнат от него. "Повече от 12 дни нашите войници, сержанти и офицери носят пълна отговорност в град Авдеевка. Що се отнася до маневрите, има определени етапи на тези действия. Първо, трябва да напуснем някои позиции, защото те просто се изравняват със земята. Второ, не виждаме полза от поддържането на определени позиции. По този начин можем да запазим линията на отбрана", заяви той.

"Благодаря на бойците за достойната битка, която дадоха на врага в Авдеевка в условията на пълно количествено превъзходство на руснаците в жива сила, техника и снаряди. Направихме всичко и дори повече. Благодаря на всички за проявената упоритост. Оттегляме се на подготвени позиции, за да се върнем и да нанесем още по-силен удар. Благодаря на командването за балансираното решение. Битката продължава", заяви командирът на Трета щурмова бригада Андрий Билецки.

The 3rd Separate Assault Brigade working in Avdiivka. Lots of respect for each one of them. Executing an extremely difficult plan.



Avdiivka Coke Plant. pic.twitter.com/Pto3b1osbn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2024

Украинската отбрана

Заместник-командирът на бригадата, съставена от бивши военни от полка "Азов", Максим Жорин направи оценка на ситуацията в Авдеевка. "Трудно е да се изчисли колко точно руснаци загиват тук. Само при една атака на една позиция вчера спряхме около 80. Общо вече сме успели да убием повече от 4 хиляди руски войници. Мащабът е поразителен. Не мисля, че някога са претърпявали такива загуби, както в битката за Авдеевка", заяви той.

Най-малко 6 бригади на руската армия, плюс една бригада на Донецката народна република "ДНР" и специалните сили на Руската федерация сега се сражават там срещу украинските сили. "И за да добиете представа за разпределението на силите - има позиции, на които 6 украински войници държат линията, а около 100 руснаци ги щурмуват", каза Жорин.

Появиха се много кадри на руски войници, развяващи знамена в различни части на града, но има и видео, което показва колко кръв проливат самите те, за да превземат Авдеевка - а тя няма да им даде особен плацдарм за следващ пробив на запад. Украинските снайперисти си вършат работата:

Russians walking in groups being taken down by Ukrainian snipers near Avdiivka. pic.twitter.com/vzuyUkDxHW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2024

Украинските сили пък са попаднали под мощен руски обстрел при коксохимическия завод на Авдеевка.

Avdiivka Coke Plant. Hellish moments for Ukrainian defenders under continuous bombardments. pic.twitter.com/RbQ8bI6Wsh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2024

Бойните действия в Авдеевка

(КАРТА) Руснаците са превзели водната филтрационна станция в Донецк, разположена източно от Авдеевка, показват снимки на DeepState. Руските провоенни медии публикуваха кадри на военното си присъствие в станцията.

As expected. Russian rag hoisted in the eastern part of Avdiivka near the drinkwater filtration station. This area was considered Ukrainian controlled, but is now Russian controlled after Ukrainian withdrawal. Line of control also adjusted. pic.twitter.com/lb1OPUpWnr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2024

Съобщението на Сирски за изтеглянето идва след няколко потвърдени руски настъпления в покрайнините на Авдеевка през последните 24 часа. Публикувани на 16 февруари геолокализирани кадри показват, че руските сили са напреднали още на юг по улица "Хрушевска" в западните покрайнини и южно от коксохимическия завод в северозападната част на града. Те са постигнали незначителни успехи във вилните зони в североизточната част на Авдеевка, но са превзели градския парк в централната част на града, както показва и видео в социалните мрежи.

Avdiivka city park now under Russian control. Given the territory inside the city that has been captured within 24 hours, it is high likely that Ukraine has completely left the center and east of Avdiivka. pic.twitter.com/DCW5ZnkoD8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2024

Руски източници твърдят, че украинските сили се изтеглят масово и че това изтегляне ставало все по-хаотично и скъпо за украинците. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче отбелязва, че няма регистрирани визуални доказателства за големи или хаотични украински изтегляния. А продължаващият незначителен темп на руското настъпление в и около Авдеевка предполага, че украинските сили в момента провеждат сравнително контролирано изтегляне.

Популярният руски "Телеграм" канал "Двама майори" например пише в днешния си обзор, че "лошо организираното изтегляне на украинските въоръжени сили със загуби преминава през полетата в посока Ласточкино. Подходите към Ласточкино и изходът бяха минирани от руснаците на 15 февруари, така че изходът беше възможен само през телата на украинските военнослужещи". "Когато падна мрак, руските войски щурмуваха завода за стоманобетон в центъра на града и продължиха да настъпват. Малко вероятно е те (украинците) да напуснат коксохимическия завод в Авдеевка, нито да се оттеглят по-далеч от Ласточкино: украинските формирования имаха достатъчно време да оборудват резервни позиции", гласи още съобщението на канала.

От ISW посочват, че е възможно да се наложи украинските сили да проведат контраатаки, за да се изтеглят организирано от Авдеевка. Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец, който е бил част от Генщаба на украинската армия, даде оценка, че руските сили са решени да попречат на украинците да се изтеглят организирано от града.

През изминалото денонощие, 16 февруари, на фронта са се състояли 90 военни сблъсъка между украинските защитници и руските окупатори, което е с пет по-малко от предходните 24 часа. Украинците са отблъснали 38 атаки в направлението към Авдеевка, гласи сводката на Генералния щаб на украинската армия. 17 нападения са отблъснати в направлението Купянск, 13 - при Бахмут, 12 - в направлението Маринка (Георгиевка, Новомихайловка).

Извън най-горещата точка няма други големи новини от останалите направления на фронта.

Новини след смъртта на Навални

След смъртта на руския опозиционер Алексей Навални в затвора на 16 февруари германският таблоид BILD изнесе любопитен прочит на случилото се с 47-годишния политик. Твърди се, че Навални и американският журналист от The Wall Street Journal Еван Гершкович, който бе задържан в Русия по обвинение в "шпионаж", е можело да бъдат разменени през следващите месеци за руския наемен убиец Вадим Красиков. Красиков излежава доживотна присъда в Германия. "Кремъл явно не е искал да освободи Навални при никакви обстоятелства", пише журналистът от BILD Филип Пятов, намеквайки, че режимът на Владимир Путин може да е убил опозиционера. Доказателство за това няма. Световните лидери пък търсят отговорност от Путин за смъртта на Навални заради задържането му и тежката присъда в ужасяващи условия.

Междувременно подобна теза изказа пред bTV и българският журналист Христо Грозев, който спечели "Оскар" за документалния филм "Навални" през 2023 г.

Всичко за смъртта на Навални четете тук.

BILD: Alexei Navalny and American journalist Evan Gershkovich could have been exchanged in the coming months for Russian hitman Vadim Krasikov, who is serving a life sentence in Germany.



"The Kremlin clearly did not want to release Navalny under any circumstances," BILD… pic.twitter.com/s0VRqVmA10 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

Няколко руски ултранационалистически военни блогъри, цитирани от ISW, пък повториха репликите на Кремъл, критикувайки западните обвинения за руско участие в смъртта на Навални. Един от тях заяви, че смъртта на опозиционера била "маловажна" в сравнение с настоящата ситуация в Авдеевка. Друг написа, че за Русия е било голяма грешка да вкара Навални в затвора и да го "остави да умре там" преди президентските избори през март 2024 г.

Руското движение "Стрелков" на осъдения в Русия бивш военен министър на ДНР Игор Гиркин (Стрелков) изрази опасения, че смъртта на Навални в руския държавен арест и задържането на много други опозиционни дейци може да не остави никой, който да оглави вътрешно съпротивително движение, ако Русия тръгне към пряка война срещу западните държави. Съпругата на Гиркин Мирослава Регинска изрази загриженост за самия Стрелков, но все пак каза, че здравословното му състояние е добро.

